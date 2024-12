En primer término remarcó que el camino que se comenzó a transitar hace un año atrás, “comenzó mucho antes cuando un puñado de personas coincidimos en la idea de que no está bueno mirar para el costado y que el cambio se consigue trabajando con compromiso. Vinimos a poner en el centro de la escena a las personas, empresas, organizaciones; a reemplazar el asistencialismo por inclusión real; a bajar la carga impositiva y a eliminar las trabas burocráticas. Vinimos a trabajar para cambiar definitivamente el rumbo de la ciudad”.

Los primeros meses no fueron fáciles “por el contexto económico cada vez más duro, con una inflación que licuaba los recursos y una ralentización de la actividad que deprimía los ingresos. La herencia del populismo no fue gratuita” ya que “nos encontramos con una deuda estimada en más de 8.000 millones de pesos, un pasivo en el EDOS por más de 1.000 millones y más del 60% de los compromisos dolarizados con vencimientos durante el 2024” a lo que hay que sumarle “vencimientos de más de 5.000 millones de pesos por recursos comprometidos de obra pública y deudas cuyas prestaciones estaban originadas más de 12 meses atrás”.

Además, informó Azcué, “encontramos en la nómina de personal más de 3.000 trabajadores mensualizados, contratados con aportes y sin aportes. En el año previo a nuestra asunción, se incorporaron más de 600 trabajadores con aportes. El municipio dependía de los fondos de la coparticipación nacional y provincial para terminar de pagar las erogaciones de operación. Esto colocaba a la Municipalidad en una situación de debilidad, con pocas posibilidades de cumplir con los servicios demandados por la población”.

AUSTERIDAD, CREATIVIDAD Y AUDACIA

Ante este desafío, “en lugar de intimidarnos, nos conminó a recurrir a una serie de herramientas que serían el sello de este primer año de gestión: la rigurosa austeridad; la creatividad para encontrar nuevas formas de gestión y la audacia para la toma de decisiones. El contexto económico nacional nos fue desafiando y hubo que tomar, con firmeza, el comando en lo político como en lo económico”.

En ese aspecto y a la hora de hablar de resultados, el intendente afirmó que si bien en el primer semestre hubo una caída del 35% de los ingresos, comparado con el año anterior, gracias a una mejora del gasto se logró un ahorro del 45% que permitió sostener la prestación de servicios, realizar recomposiciones salariales y encarar la segunda mitad del año con un programa de inversiones del orden de los 1.500 millones de pesos.

Tras destacar el compromiso y trabajo del equipo de gobierno para sostener ese primer tramo de gestión, Azcué enumeró que el avance con los procesos de modernización y la simplificación administrativa, resultaron elementos de peso para la reducción del gasto “que redundó en el ahorro de millones de pesos. En los procesos de compra se redujo el tiempo promedio de pago en un 50% lo que influyó en el precio que ofrecieron los proveedores, incentivando además la competencia”.

Se logró también “un ahorro con la planificación de las compras, reduciendo más del 30% la cantidad de operaciones. La Reforma Tributaria es un hito que quedará marcado en la historia local ya que se derogaron, modificaron o eliminaron un total de 306 Tasas que implicaban una maraña de trámites”.

LA POBREZA NOS LASTIMA

“Lo dijimos hace un año atrás y lo ratificamos ahora: la agenda pública nos moviliza pero la pobreza nos lastima. No subestimamos la situación. Tenemos un plan, sabemos hacia dónde vamos y cómo hacerlo, sin dejar de atender lo urgente, no podemos estar continuamente haciendo un culto a la emergencia” subrayó Azcué.

A través de operadores territoriales capacitados y comprometidos, “llegamos a los lugares donde antes no estuvo el municipio, destinando recursos que antes eran utilizados por los privilegios de la política. A través del Proyecto Relevar ejecutamos el diagnóstico inicial para realizar los abordajes territoriales; cuando hablamos con cada persona, con cada familia, comenzamos a entender muchas cosas que no aparecen en los números, que no son parte de una estadística. El objetivo es ofrecer herramientas para que cada concordiense pueda salir adelante a través del esfuerzo y el mérito”.

“Este fue el inicio de un camino que va a cambiar la historia. Hoy el Proyecto Relevar, con un 60% de avance, brinda información sobre 20 mil vecinos de barrios carenciados con un mecanismo de semaforización por vulnerabilidad, riesgo social y habitacional. En 2025 vamos a tener información detallada del 100% de los barrios populares de Concordia”.

El área de Educación ha sido protagonista de iniciativas claves “para empezar a reconstruir verdaderas oportunidades en familias olvidadas. Desarrollo Social ha hecho del control y buen uso de los recursos públicos un culto a la transparencia .Deportes, Cultura y Juventud han realizado contribuciones significativas en este primer año y lo mejr está por venir”.

Siguiendo en esa línea, el intendente adelantó que se va seguir trabajando en el proceso de transformación de los CDI en Jardines Maternales Municipales y garantizarles a los más de 600 chicos de 0 a 3 años, que están en los barrios relevados, acceso a una educación de calidad” como así también aumentar la oferta deportiva y cultural por medio de programas integradores.

UNA CONCORDIA SEGURA, ORDENADA Y MODERNA

Para lograr una ciudad más segura, ordenada y moderna, requiere de la interacción entre lo público y lo privado, con un Estado Municipal “facilitador, gestor, activo y eficiente, riguroso en hacer cumplir las normas y obsesivo en respetarlas. Lo dejamos firmado en el Pacto de Julio: el gobierno local y las instituciones sociales respaldan a policías, fiscales y jueces. Concordia será inclaudicable con el objetivo de una convivencia pacífica. La seguridad es innegociable. No hay espacio para quienes quieren alterar la vida cotidiana”.

La experiencia de descentralización “puso al ciudadano en el centro de las decisiones, utilizando metodologías innovadoras para construir un gobierno más eficiente, transparente y cercano con las necesidades de la comunidad. Estamos construyendo un gobierno nuevo, con datos abiertos, con participación ciudadana y con vinculación con las instituciones locales, alianzas multilaterales y gobiernos municipales de avanzada”.

A través de la Subsecretaría de Descentralización se crearon 11 seccionales para acercar servicios a los vecinos y se fortalecieron las Comisiones Vecinales.

En materia de Tránsito, Azcué indicó que se han implementado sistemas digitales que mejoran la eficiencia y la transparencia, junto a una serie de medidas como campañas de concientización, distribución de cascos. Se avanzó en proyectos para mejorar el sistema de estacionamiento medido y la compactación de vehículos abandonados. La emisión de licencias se agilizó con el Programa “Tu licencia en un día”; se intensificaron los controles vehiculares y de alcoholemia, entre otras medidas.

La Unidad Operativa de Seguridad realizó recorridos preventivos y colaboración con otras instituciones, teniendo presencia las 24 horas, los 7 días de la semana en distintos eventos realizados en la ciudad. En la Costanera se reforzó la seguridad en las actividades recreativas y de espacios verdes. El sistema de botones antipánico registró 545 nuevos ingresos y 189 reinstalaciones, con medidas activas para proteger a las víctimas.

RESTABLECER LA CONFIANZA Y RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO

Azcué recordó que cuando comenzó la gestión, Concordia venía de una inundación que comenzaba a bajar a lo que se sumaron fuertes temporales y la inundación del mes de mayo. “Todo lo que uno traía, lo tuvimos que dejar para después y ponernos a trabajar en la emergencia. Una de las primeras tareas que tuvimos fue la restablecer la confianza de los proveedores, que se había quebrado”.

“Concordia arrastra un deterioro marcado del espacio público, de las calles, de las plazas. Pusimos empeño en mantener las calles no pavimentadas, volcando más de 40.000 metros cúbicos de ripio en más de 600 calles de 20 barrios con la particularidad de que no tuvimos obra pública nacional y todo lo hemos hecho con presupuesto municipal” afirmó el intendente.

Con la puesta en marcha y mantenimiento adecuado de las Plantas Asfáltica y la Hormigonera Municipal se colocaron más de 1.350 metros cúbicos de pavimento de hormigón, cubriendo 7.000 metros cuadrados para solucionar 400 baches, además de 630 toneladas de pavimento asfáltico, para cubrir 3.000 metros cuadrados y más de 200 baches.

Además se llevó adelante un importante trabajo de recuperación de los desagües pluviales y se recorrió todo el entubamiento del arroyo Concordia para garantizar el escurrimiento y se trabaja en la reparación de la desembocadura. También se firmó un convenio marco con la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER para trabajar en planes de monitoreo y control de cuerpos de agua como lagunas de lixiviado del Campo El Abasto.

En cuanto a la recolección de residuos, Azcué reconoció que hay dificultades pero en primer término realizó un reconocimiento a los trabajadores del sector “que más allá de las dificultades, siempre se brindan para hacer su trabajo. Concordia necesita en funcionamiento, como mínimo, 16 camiones recolectores y cuando asumimos había sólo seis. Se recuperaron 10 camiones, se mejoró la operatividad de la flota” adelantando que “estamos en vísperas de recibir dos camiones comprados con recursos propios”.

Sobre el alumbrado público, el Presidente Municipal destacó que gracias al reordenamiento del gasto, “se pudo establecer un tope al costo del alumbrado público de manera de aliviar a los contribuyentes, beneficiando a más de 2000 micros, pequeñas y medianas empresas.

CONCORDIA PRODUCTIVA, TURÍSTICA Y EMPRENDEDORA

“Promovemos el desarrollo de los diferentes actores de la economía local y regional y a su vez, propiciamos un ambiente óptimo y atractivo para la llegada de nuevas inversiones” indicó Azcué, destacando en este sentido que se está trabajando con organismos competentes en el desarrollo de un proyecto en la zona sur que incluye un Puerto de Barcazas, modernización del Parque Industrial y una zona de Actividades Logísticas.

En cuanto al emprendedurismo y la economía social, se hizo foco en el desarrollo personal y no en el asistencialismo colectivo. Para ello se brindó apoyo en infraestructura y capacitaciones diversas, alcanzando también a los adultos mayores.

Sobre lo realizado en turismo a lo largo del 2024, además de participar en eventos de promoción, se trabajó articuladamente con el EMCONTUR en diversos programas como “Explora Concordia”, “ConcorPass”, Turismo de Reuniones y eventos. Un ejemplo de ello es que el Centro de Convenciones albergó más de 350 eventos por el que pasaron más de un millón de personas. “Estas acciones permiten que Concordia pase de ser un destino emergente a un consolidado”.

SISTEMA DE SALUD INTEGRAL, ACCESIBLE Y DE CALIDAD

En materia de salud pública, el 2024 ha sido un año de consolidación con la implementación de servicios de atención primaria y programas de prevención que han beneficiado a miles de vecinos. Concordia cuenta con una red de 19 Centros de Salud que han reforzado sus capacidades en atención pediátrica, obstétrica, kinesiología, odontológica y clínica como así también se mejoró la disponibilidad de insumos, medicamentos y personal capacitado.

Se desarrollaron campañas semanales de vacunación en colaboración con el Nodo Epidemiológico; se abrió el Centro de Estimulación y Rehabilitación Pediátrica en Villa Adela y consultorios de salud mental en zonas con altos conflictos de vulnerabilidad. También se trabajó en el reordenamiento administrativo, la conformación de nuevos equipos de trabajo y la asignación de más recursos para las tareas de mantenimiento y mejoras edilicias.

“Una de las grandes satisfacciones de este primer año fue la apertura y la consolidación de la atención de 24 horas en estratégicos Centros de Atención Primaria de la Salud, comenzando con el barrio Nébel, luego Los Pájaros y próximamente en Villa Adela y Osvaldo Magnasco, con la presencia de una ambulancia de manera permanente” destacó Azcué, afirmando el compromiso de que “el objetivo es mantener todos los CAPS abiertos las 24 horas”.

Durante el 2024, la Dirección de Atención Primaria y Especialidades Médicas sumó más de 70.000 consultas. También se aplicaron 27.000 dosis de vacunas del calendario.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Cerrando su presentación, el intendente de Concordia dejó en claro que “este proyecto no vino para ver que se hacía antes ni para poner excusas sino para generar la capacidad de respuesta a las enormes dificultades y problemas que tenemos los concordienses y ratifico: vinimos a trabajar para cambiar definitivamente el rumbo de la ciudad”.

“Este primer año de gestión consolidó el equipo y las líneas de trabajo y el compromiso con cada uno de los vecinos de esta maravillosa ciudad y con el proyecto provincial que encabeza Rogelio Frigerio. Lo mejor está por venir, hemos dado grandes pasos en este 2024, estableciendo el camino y dejando huella. Avanzando juntos nos espera la Concordia que queremos ser”.