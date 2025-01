Vamos con más empuje todos

Sin lágrimas de cocodrilo, sin cargar las culpas ajenas de lo que no pudimos resolver, sin mirarnos reflejados en lo que no somos diciendo la CULPA ES DEL OTRO… LA PATRIA NO ES DE UNOS POCOS-

VAMOS TODOS CON PUM PUM PUM PARA ARRIBA , con ganas con empuje, mirando los buenos ejemplos de vida