El día martes 31 de diciembre, la recolección de residuos se efectuará de manera normal por la mañana y media mañana. En tanto, en el turno tarde y en el turno noche, no habrá servicio de recolección.



Por último, el 1 de enero del 2025, el servicio funcionará sólo a través de la guardia sanitaria.



Es por ello que se solicita la colaboración de los vecinos para no sacar sus residuos fuera de horarios de circulación de los camiones recolectores.



Con la finalidad de no generar microbasurales, la subsecretaría de Ambiente le solicita al vecino que si encuentra bolsas de basura en la vía pública, colóquela en un cesto de basura para que, posteriormente, pueda ser recolectada por el personal idóneo.