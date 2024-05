Durante una presentación en el VI Foro Nacional de Energía, Libertad & Seguridad Energética de LIDE, celebrado este jueves en el Alvear Palace Hotel, aseguró que, tanto desde el organismo como por parte de los funcionarios del Departamento de Estado, de Energía y de la Embajada norteamericana, se le consultó con preocupación por la propuesta de la gestión de Javier Milei.

“Todo el mundo sabe que, en esta semana que pasó, tuvimos una resolución mediante la cual se decidió no respetar ciertos contratos y hacer un pago desde la mesa a las generadoras eléctricas, tomando una quita, digamos, en ese pago. Eso es una señal muy mala", advirtió el representante de la filial norteamericana en el país, tal y como informó Bloomberg Línea.

Mediante la Resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó el mecanismo para intentar cubrir la deuda que mantiene Cammesa con las generadoras eléctricas y las productoras de gas.

Sin embargo, el mismo implica la emisión de un bono en dólares, AE38, con vencimiento en 14 años, por un monto equivalente a los $600.000 millones de pesos, la mitad de los $1.074.258.000.000 ($1,07 billón), o U$S1.250 millones, que son los reconocidos como parte del déficit en este aspecto.

"Romper un contrato es una muy mala señal"

Pese a su postura sobre el tema, Genesio aclaró que sus declaraciones estuvieron englobadas en "conversaciones" que tienen habitualmente "con los organismos de afuera".

"Somos una empresa de Estados Unidos. Y básicamente en las conversaciones lo que pasó fue que hubo preguntas respecto a cómo iba este tema. En particular porque lleva ya varios meses. Y lo que respondimos fue simplemente eso", agregó.

Aunque, posteriormente, volvió a arremeter contra la iniciativa del Ejecutivo. "En mi opinión personal, romper un contrato es una muy mala señal, claramente”, continuó.

Por último, y respecto a las negociaciones con el Gobierno, considerando el plazo impuesto en la disposición para aceptar o rechazar la propuesta, señaló: "Estamos analizando internamente qué vamos hacer. La cámara de generadores (AGEERA) la rechazó y bueno, ahora cada una de las empresas está evaluando internamente qué decisión tomar".

En una postura similar a la del empresario, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina le envió una carta al ministro Luis Caputo en donde consideró "inaceptable" la modalidad de pago presentada.

“Le informamos que nuestros asociados nos han manifestado su rechazo a la modalidad de pago dispuesta”, señaló el escrito de la entidad presidida por Gabriel Baldassarre

En su nota, aseguró que dicha disposición está justificada en base a que, argumentaron:

Resulta en una afectación de los derechos contractuales de los Agentes Generadores y una violación a su derecho de propiedad privada

Impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores, con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales

Implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses

Afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación, incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados

Resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos, lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado.

Compromete la responsabilidad de Cammesa y del Estado Nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los Agentes Generadores los cuales forman parte de su propiedad

Afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad. ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM en la que la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento



“Respecto de este último punto, es relevante recordar que los PPAs son contratos que se gestaron como un compromiso de Cammesa en el marco de regímenes de promoción de inversiones en un sector en el cual, a pesar de existir la necesidad de nueva generación, no estaban dadas las condiciones para la inversión privada producto de una señal de precio fuertemente distorsionada por los subsidios”, añadió el organismo

Asimismo, destacó que “una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos, repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país”.

Para cerrar, AGEERA sostuvo que "esta situación afecta el desarrollo normal de la actividad y compromete críticamente la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)", por lo que instaron a las autoridades al dialogo para encontrar "soluciones aceptables".

