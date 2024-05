1 de Mayo es el Día del Trabajador, ¿donde están los dirigentes politicos que dicen defenderlos?

Estuvieron presente muchos gremios que se puede decir puntualidad perfecta, otros con sus altos y bajos también dijeron presente, pero se notó la AUSENCIA TOTAL DE DIRIGENTES POLITICOS DE TODOS LOS COLORES (esta vez mucho más), politicos que cuando se les abre el micrófono o están frente a una cámara de TV hablan muy lindito. Talvez esta vez no fueron porque sabrían que los “medios mercenarios morraleros” no estarían. Muy lamentable, por cierto, pero es lo que hay.

En el acto (que no se suspendió a pesar del día lluvioso), participaron diferentes oradores y se pudo apreciar las palabras de: Andrea Brassat y Yanina Barbona, por el PJ local; Daniel Chavez de la Juventud Sindical de la Unión Ferroviaria; Julio Roth, Sec. Sind. UHTyGRA, Juan José Simonetti del Sind Empleados de Comercio, Silvia Delaloye de la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN), integrantes del Triunviro Cgt R. Concordia; y Jorge Andrés Bessel de Amet. ByN

Foto ByN Andrea Brassat “desde el PJ destacamos y reivindicamos la importancia del 1 de Mayo, de la lucha de los mártires que no sólo lucharon por un salario justo sino que además lucharon contra las condiciones indignas de los trabajadores” ... ”Nos solidarizamos por los trabajadores municipales y provinciales que también están sufriendo despidos injustos”

Yanina Barbona “tuvimos una reunión en el PJ con diferentes dirigentes gremiales los que tuvieron una participación activa y con quienes llegamos a muchas coincidencias. Queremos destacar este momento que estamos viviendo en plena lucha y que esta continua porque hoy en día muchos de los empleados que están trabajando son perseguidos políticamente en todas las áreas de gobierno, desde que asumió esta nueva gestión en municipio, provincia y nación. Nos solidarizamos más que nunca con ellos, debemos juntarnos y unirnos para poder hacer frente a esta situación, porque vienen por los derechos de todos, eso ya lo sabemos. El camino elegido por esta gestión es llevarnos a la desolación y al desastre colectivo”Pregonando

Daniel Chavez recordó a viejos dir igentes que marcaron rumbo “en los buenos momentos es difícil saber con quién uno cuenta porque en los momentos difíciles son pocos los que se arriman y que te dan la solidaridad; nosotros los ferroviarios, los compañeros de la UOCRA de las Esc. Técnicas, de la educación, estatales con este presidente que nos toca porque hubo una mayoría que lo voto, dentro de la Democracia, tristemente me cuesta encontrarle una explicación del porque estamos como estamos, y una vez más los jóvenes necesitamos la experiencia de los dirigentes compañeros que ya han vivido situaciones parecidas, como fue la de la época de la dictadura”

Julio Roth “creo que coincidimos que hoy no es un día de festejos, pero sí de recordatorio por todas esas personas, compañeros que lucharon por los derechos de los trabajadores, este pequeño homenaje que les hacemos todos los años, a los que están acá -(cementerio)- y a los que no están y celebro que estén aquí presente los gremios que representan a todos los sectores del trabajo. Esta situación -(de los trabajadores despedidos y sus salarios)- nos duele a todos, este es un día gris como todos los días que está viviendo la Argentina, los trabajadores. Creo que es un momento de reflexión sobre todo a los que nos toca la responsabilidad como representantes de los trabajadores. Tenemos que pensar y luchar todos juntos y en la unión esta la fuerza. Hoy los dirigentes que están “aquí” nos dejaron ejemplos y las banderas de lucha, a ellos también nos debemos seguiremos sus legados” ... “Esto que Milei está tratando de hacer en la Argentina va a cambiar la realidad de todos y especialmente la de los trabajadores y por supuesto también a nuestras organizaciones sindicales”infobyn

Juan José Simonetti “hoy nos encontramos para rendir homenaje a nuestros dirigentes que han pasado y que han dejado la vida por los derechos de los trabajadores y las organizaciones sindicales. La situación que estamos viviendo en nuestro país es realmente muy preocupante, todo esta cada vez más complicado, debemos estar mas unidos que nunca, Las organizaciones sindicales no van a ser débiles en estos momentos y realmente necesitamos la fuerza y la unión de todos los trabajadores; juntos saldremos adelante” “Es vergonzoso y dura la cachetada que nos han pegado los legisladores que se han olvidado del pueblo, hoy dejan mucho que desear, ante este panorama nos espera una lucha muy complicada. Este gobierno viene a destruir todo, las organizaciones sindicales, los derechos y conquistas que han logrado los trabajadores” ByN

FOTO ByN /// Silvia Delaloye “tenemos una lucha muy próxima y que tenemos que estar presentes este 9 de mayo día de Paro Nacional y que no sea sólo un paro de los dirigentes, luchemos para que la mayoría de los trabajadores acaten el paro. Sé que es una realidad difícil porque muchos tienen miedo, hay muchos despidos, los sueldos no alcanzan y que descuenten el día, hace todo más difícil de hacer el paro. Pero, debemos hacer el esfuerzo, tratando de convencer que si no nos unimos y no luchamos todos juntos no vamos a salir adelante y no conseguiremos nada”.Pregonando

JFOTO ByN /// Jorge Andrés Bessel “Este día es de homenaje a los trabajadores mártires de nuestro movimiento, a los desaparecidos, a los torturados, les rendimos un sincero homenaje “ “Hoy muchos compañeros de escuelas han quedado sin trabajo (más de ciento diez personas) que hacía muchos años que trabajaban en nuestras escuelas y no sólo los compañeros despedidos sino que teníamos proyectos muy importantes con chicos que habían abandonado las escuelas, aproximadamente 250, eso se perdió así que los chicos están en los barrios haciendo desastre y otras cosas no muy buenas” … “Y golpearle la puerta a los senadores para decirle que no traicionen al pueblo y la historia argentina” Infobyn