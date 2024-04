No fuimos amigos de Don Enrique, si fuimos al principio, algunos, sus adversarios políticos llevados por la juventud de aquellos tiempos, que como tales disentíamos con los “veteranos”, pero siempre con el respeto que se merecían y reconocíamos.

Porque no sólo nos diferenciábamos de él sino también de Otalagano; de Vaireti; de Iriarte; Maineti; Petit; de Scelci; Maya, entre otros caudillos, que a veces no los entendíamos llevados por nuestras juventudes y ansias de participar en la reconstrucción de nuestra provincia. Por supuesto desde nuestra óptica, pero nunca atacando los ideales peronistas o tratando de introducir ideas foráneas al Justicialismo como hicieron los “imberbes asesinos”, llamados Montoneros ídolos de algunos torpes.

Y analizando los porqués de nuestras diferencias reconocemos que éramos jóvenes impulsivos, pero que nunca les faltamos el respeto ni desacreditábamos sus decisiones. Eran sabios y verdaderos dirigentes que en las épocas difíciles mantuvieron las banderas de Perón y Evita, difundiendo sus obras, la Doctrina Justicialista y la solidaridad; que se perdió o pisotearon los híbridos y new “dirigentes de escritorio”. Aunque reconocemos que Busti fue el único que (de los que vinieron luego) tuvo sensibilidad y que camino los barrios; los demás sólo abrieron sus bolsillos y poco les importo el sentir del pueblo.

Basta recordar algunas cosas del corto gobierno de Don Enrique: cuando había algún funcionario que “se hacia el vivo” con los bienes del estado (uso de autos o gastos en viáticos etc.), los llamaba a su despacho …los retaba y le daba una cachetada como todo buen padre hace con su hijo.

En su corto gobierno hiso -(sin tecnología, sin telefonía, caminos, ni dinero, con escuelas rancho, hospitales con pisos de tierra sólo por mencionar algo)- con el sentido común que tienen que tener los grandes dirigentes. Como eran los mencionados en este artículo, más de quinientas escuelas en la provincia erradicando las escuelas rancho, se construyeron muchas viviendas en Concordia el Barrio la Bianca; la ciudad de Federación (MAS DE 1500VIVIENDAS), caminos de la producción, rutas. Todo diseñado y planificado en tableros a lápiz y reglas por verdaderos profesionales con sentido común peronista.

Tampoco podemos olvidar que (durante el cortísimo período gobernado por un Concordiense de verdad, el “Alfarerito” alias el ”Tábano”) fue eL gran impulsor de la APICULTURA; de la AVICULTURA esta que sirviera de base para despegar la actividad en la provincia. También fue un tenaz defensor de los citricultores; de todos los trabajadores y sus gremios a los que les diera cabida en toda su gestión. Un ejemplo: su vicegobernador Pablo D Blanc era secretario del sindicato de la Carne en Santa Elena, su ciudad.

Demostró Don Cresto ser amplio en su gobierno, compartiendo con su vice todo para que se desarrollen políticas en defensa de los entrerrianos, sin distinciones de afiliaciones políticas o económicas.

Hoy los “ELEGIDOS”, durante la Democracia se olvidaron del pueblo, pero no de sus bolsillos ni de los de sus familiares/amigotes de turno. Basta sólo mirar el patrimonio de los CORRUPTOS que traen “aves negras” de otros lugares para embarrar la cancha creyéndose vivos y los entrerrianos torpes.

No sabemos todo lo que se han robado (talvez nunca lo sepamos), si es muchísimo o más o menos, pero vemos el patrimonio de ellos y no podemos dejar de asombrarnos y repudiarlos. Pero no sólo por lo que se han robado sino por la nada que hicieron como gobernantes, elegidos por el voto de su pueblo, que confió en ellos.

Caminos destruidos y no le echemos la culpa a Macri ni a Milei por no enviar más dineros para la obra pública (recordemos que la Ruta 18: licitada en 2010 aún inconclusa, lleva más de 14 años construyéndose y lo construido está destruido. Las rotondas/accesos, enlaces en R.-18 y R.P.-6 Paso de la Laguna, y R.-18 y R.P.-32 Viale estan sin terminar. Sumarle la falta de puentes sobre algunos arroyos, desvíos por obras paradas. Es una autovía en los papeles, la realidad es otra cosa, toda una burla.

Hospitales con falta de insumos, personal mal pago y muchos ÑOQUIS. Escuelas que se caen a pedazos y no nos referimos a las viejas sino a las que no inauguraron y a las que si… que fueron construidas con elevadísimos sobreprecios a costa de todo lo que el pueblo necesita. Y hablamos de educación pública y gratuita cuando la abandonaron en todo sentido, produciendo asi más clientelismo y miseria.

Estas basuras humanas, falsos dirigentes, no merecen estar en la cárcel merecen estar en el paredón de fusilamiento como ocurre en algunos países del mundo con los corruptos.