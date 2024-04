TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ERRADICACIÓN DE MICROBASURALES

Se solicita la colaboración de la población para mantener la limpieza de la ciudad, evitando arrojar residuos en las zonas no habilitadas y respetando los horarios en los que el servicio se presta.



Estas acciones de vecinos no responsables que provocan la generación de microbasurales, no sólo afectan al ambiente sino que además provocan más gastos a la Municipalidad.