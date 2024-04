Miley la licuadora y su motosierra están triturando las pocas monedas del pueblo

El abuso de poder que tienen los nuevos funcionarios nacionales, los elegidos por el voto y los puestos a dedos, da igual son todos parte del todo, en muchos casos cambio el collar, pero el perro es el mismo.

La entrega de bienes a capitales foráneos y banderas explotadoras como la de EEUU no ocurría desde Martínez de Oz/Menem, nos referimos a la destrucción de la industria y producción nacional. Si bien es importante la oferta y la demanda, pero no ser genuflexos con los de afuera sin defender lo nacional, esto traerá serias y severas consecuencias para la Argentina a lo largo y a lo ancho; ya lo vivimos en gran escala en la nefasta era de la dictadura y el liberalismo de Domingo Cavallo. Pero lo lamentable es que los del gobierno anterior también fueron apátridas en muchas cositas no públicas o claras, como la base china, el Litio, las minas de oro, etc etc sólo por mencionar algunas.

Basta con recordar que en la época de “MENEM LO HIZO” se importaban desde China camisas, pantalones con tallas irrisorias, destruyendo la industria textil, banderas argentinas etc. Pero no solo se destruyó en esos periodos la industria textil, sino que todas las grandes industrias se fueron del país entre ella la General Motor, fábricas de jeringas, etc. etc. Algunas, muchas se radicaron en Brasil.

Hoy transitamos Abril con los nuevos y abrumadores ajustes. El Gobierno y equipo de Milei le dio luz verde a aumentos del gas que oscilan, según la categoría/actividad del usuario, entre el 250% y 500% en todo el país con actualización mensual. En la electricidad, se autorizaron subas que oscilan entre el 120% y 300%. Las Naftas siguen subiendo lo mismo que los impuestos que prometía bajar el “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”. ¿Nos preguntamos y nuestros legisladores representantes del pueblo que hacen??? ¿Que dicen??? ¿¿¿Solamente están para calentar las Bancas, cobrar a fin de mes y tener ciertos privilegios?

Es de esperar que los dormilones que están en la Justicia se despabilen y no sólo hagan bajar los montos de la Prepagas de Salud, devolviendo lo cobrado desde diciembre a la fecha, porque según los montos que se abona de cuota de afiliación a las prepagas son accesibles sólo para los de buen poder adquisitivo y no para “Juancho Pueblo”, que es quien sufre de verdad los ajustes económicos. Los que usan las prepagas como adicionales (del PAMI, IOMA; IOSPER, etc) de alguna manera tienen las monedas para pagarlas sin que les afecte en demasía los bolsillos.

Es necesario que también actúen (Milei, su sequito y los legisladores) defendiendo a los que menos tienen y no nos referimos sólo a los pobres sino a todos los que tributan y utilizan servicios.

Los trabajadores de todas las actividades están con sus bolsillos vacíos por los “ROBOS” que han hecho los grandes formadores de precios, con sólo con mirar al GRAN CARREFOUR (entre otros) como congelo los precios en sus góndolas.

Sería bueno que Miley y su sequito gobiernen sin insultos, agravios prepotencia y creyéndose los dueños de la verdad (como los anteriores y su Zeniora); que los gobernadores de provincia pongan lo que tienen que poner para decirle BASTA AL CENTRALISMO PORTEÑO. Los ciudadanos que vivimos fuera de la General Paz también somos dueños del país y aportamos mucho para que este sea grande.

Nos agrada y es de esperar que el gobernador de E. Ríos, R. Frigerio, siga adelante con sus reclamos al gobierno nacional, que fueran dejados “olvidado” por el anterior gobierno, vaya a saber los por qué.