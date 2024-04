LA MUNICIPALIDAD PRESENTÓ EL PROGRAMA DE REGISTRO Y CENSO DE USUARIOS TAS

El intendente Francisco Azcué destacó la iniciativa como “un enorme avance, con una serie de componentes que tienen que ver con la interacción con las instituciones comprometidas con la ciudad y con la sociedad civil” señalando que en la jornada del miércoles se realizó una reunión de la participaron más de un centenar de personas vinculadas a los equinos, hablando directamente con los funcionarios de la Municipalidad de Concordia y la presidente del Concejo Deliberante Magdalena Reta de Urquiza. “Quiero destacar estas acciones, que son las que nosotros promovemos en esta idea de un Municipio de puertas abiertas, cercano a la gente, resolviendo problemas y actuando en el territorio”, subrayó Azcué. Por último manifestó que es “un programa que tiene una serie de etapas y hay que ser claro, estas transformaciones llevan tiempo porque también hay un factor cultural que es muy importante. No se puede apretar un botón y cambiar la realidad de un día para otro” y para ello “se requiere planificación y un método de trabajo basado en el conocimiento, la experiencia y el sentido común”. TRABAJO INTEGRAL Por su parte, el Jefe de Gabinete, Eduardo Caminal, adelantó que “el abordaje se llevará a cabo conjuntamente entre distintas áreas municipales. Lo que se busca es visibilizar a cada una de las personas que en la actualidad viven de la tracción a sangre como herramienta de trabajo”. “A veces vemos que trabajan los hijos y los acompañan en la recolección de residuos o en la entrega de arena o piedra con los carros pero el trabajo integral que el intendente encomendó tiene como objetivo que los chicos estén en la escuela y ver cómo acompañamos a esa familia”, destacó el Jefe de Gabinete. Caminal afirmó que “somos conscientes de que hay una realidad complicada en Argentina, en Concordia también y no podemos olvidarnos de que ellos viven de esto, así que vamos a hacer todos los esfuerzos para ir encontrando soluciones. Nosotros queremos hacer cumplir la ordenanza, con la Guardia Urbana que está muy atenta a eso porque tenemos que gobernar para todos los concordienses”. INFORMACIÓN El secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, recalcó que el objetivo del censo es acompañar a las familias “que tienen que recurrir al uso de un animal como fuente de trabajo. Sabiendo quiénes son, qué es lo que hacen, dónde están y por qué hacen lo que hacen, uno se acerca más a la posible solución que le podemos brindar” desde la Municipalidad. El programa es “a mediano y largo plazo, donde buscaremos cambiar algo cultural porque el caballo no es lo mejor para lo que están haciendo; buscar tecnificar y modernizar la actividad es un poco nuestro desafío pero todo comienza con un dato y esto te lo da esta herramienta inédita para Concordia”. MICROCHIP Por último, Julio Gesualdi, titular del Departamento de Veterinaria Municipales explicó que el censo abarcará a todos aquellos equinos que están dentro del municipio de Concordia y que se utilizan para trabajar. Se va a trabajar en cada barrio mediante un operativo en el cuál se le va a colocar a cada equino un microchip, aprobado por el SENASA, dispositivo mediante el cual se obtendrá información tanto del animal como del propietario del mismo. Por último recordó que “la tracción a sangre en Concordia no está prohibida, sino que está limitada a un área determinada por calles por lo que, a esa ordenanza, que está vigente desde el año 2018, nosotros la vamos a seguir respetando exactamente igual como está”. Para mayor información sobre el Programa de Registro y Censo de Usuarios TAS, los interesados pueden comunicarse al 345 508 1414 (solo mensajes). Estuvieron presentes la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el subsecretario de Desarrollo Humano, Roberto Niez; los concejales Felipe Sastre, Verónica Del Boca, Emmanuel Godoy, Guillermo Satalía Méndez y el titular de la firma KYAS S.A, Carlos Kupervaser; quién estuvo a cargo del diseño de la aplicación donde se alojarán los datos que vaya arrojando el relevamiento. --