El PAMI es una institución perversa y sin sentimientos por parte de los directivos y empleados

No es nuevo lo que le sucede a esta afiliada del PAMI de la ciudad de Concordia, los empleados y directivos del PAMI (cosa que se repite en muchas Delegaciones) atienden de muy mala manera a los verdaderos dueños de la Obra Social más importante que funciona en el país.

Y ni hablar de los prestadores del arte de Kurrar, perdón de curar, que sólo atienden cuando les viene bien, y los funcionarios de los diferentes gobiernos han utilizado los dineros para hacer todo tipo de inversiones menos en la salud de los beneficiarios, reales dueños que han aportado sus dineros a través de muchos años, para ser tratados como verdaderos parias.

Dinero para medicamentos y para paliar las diferentes necesidades de los afiliados nunca hay, pero, para financiar campañas políticas, pagar recetas truchas, prestaciones que nunca se hicieron y mil cosas más si hay y sobran las monedas.

Hoy la afiliada Ofelia Sofía Mohr tomo la drástica determinación de encadenarse. debido a que desde la UGL XXIV del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) no le dan cobertura para adquirir GOLIMUMAB un remedio biológico para su enfermedad que es Artritis Reumatoide Seronegativa.

Comentaba Mohr “Desde el 2019 fui diagnosticada con Artritis Reumatoide Seronegativa, enfermedad autoinmune la cual deteriora mi organismo” comentaba Ofelia para luego señalar “la medicación es GOLIMUMAB un remedio biológico de alto costo y que me es imposible comprar”.

En ese orden detallo la afiliada al PAMI “siempre fue una peripecia antes fue con la obra social de OSUTGHRA y ahora es con PAMI , cada vez que voy me solicitan uno que otro papel nuevo que presente, le envié una carta documento la cual contestaron pidiéndome nuevos estudios, de nuevo me toca pasar por este momento que realmente desgasta física y emocionalmente, hoy nuevamente en forma perversa usan chicanas legales para retardar la autorización para que me lo sea entregado”

"La enfermedad justamente esta frenada por qué tomo ese remedio porque si no los dolores son insoportables, desde el 15 de marzo que me tienen a las vueltas, es horrible atravesar esta experiencia espero se hagan eco de mi justo reclamo y repliquen lo que me está pasando por que está en juego nada más y nada menos que mi salud” concluyo.

Les pedimos a los que tienen que tomar decisiones NO JUEGUEN MÁS CON LA SALUD DE LAS PERSONAS LA PACIENCIA SE ESTA AGOTANDO.