Noche de COSTABOX en Concordia

La noche pintaba muy lluviosa afuera, pero eso no aminoro a los amantes del boxeo, que hace tiempo dejo de ser de exclusividad de los hombres, por lo tanto, hoy las mujeres ocupan un lugar importante demostrando que también ahí pueden desempeñarse.

Hubo de todo, niños que mostraron su amor a este deporte y se perfilan muy bien. Con ganas y buenas practicas que les enseñan en los diferentes gimnasios de la ciudad. Pero los no tan jóvenes mostraron en sus exhibiciones sus dotes a futuro.

Muchas peleas, muy buenas todas, boxeadores venidos de diferentes lugares entre ellos desde la ciudad de Colon, Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá, lugares que siempre están presente con muy buenos exponentes.

Pero no falto la polémica ante la intervención del médico encargado de velar por la salud de los boxeadores. Ivan Romero, el médico que actuó parando la pelea hizo su descargo ante ByN por la decisión asumida en la noche de COSTABOX quien expreso “pare la pelea porque había un sangrado en el boxeador de remera roja, esto es boxeo amateur. Ante la consulta de que si debía haber consultado con el árbitro respondió “el me llamo (el arbitro), en primera instancia la pérdida de sangre era mínima, cuando continua la pelea aumenta la hemorragia decidí pararla, no hay necesidad de llegar al riesgo de mayor deterioro, es un boxeador amateur. Nosotros venimos acá a un evento deportivo de boxeo a amateurs. En primera instancia se protege la salud de los chicos no son profesionales, donde las reglas son muy diferentes”

En tanto consultamos a un experimentado en este tema (paro de la pelea de amateur), Franco Victtori, coequiper cronometrista único en Concordia, quien afirmaba a ByN “estas cosas no se pueden hacer en el boxeo, la falta de experiencia. El árbitro si lo puede llamar al doctor. El árbitro autoriza o no que suba al ring entonces si se puede parar el combate, cosa que no ocurrió"

En cuanto a la intervención del Medico, Victtori afirma “el árbitro lo llama al doctor, el doctor sube como tiene que ser y controla el sangrado, el doctor da el pase para que sigan boxeando y después desde abajo del ring el doctor para la pelea, que en el boxeo no se puede hacer. Entones está mal parada la pelea porque el doctor tiene que esperar la autorización del árbitro para subir al ring y ahí si, parar recién el combate. El ganador gana por RSC (referí suspende el combate).

1) Leonardo luna gana por punto a Pedro Reniski de Colon

2) Yonatan Lopex gana a Eleian Gomes

3) Dana Hermocid gana por puntos a Guadalupe Altamirano

4) Juan Pablo Tapia de Paso de los Libres gana por KO Tecnico a Gian Lucas Fleitas

5) Pablo Basualdo gana por punto as Ubaldo Rabaschino

6) Walter Casco gana por KO en el segundo round a Alejandro Taibo de Curuzu Cuatia

Fuente: ByN