AZCUÉ: "LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS ESCLUSAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PROVOCAN ESTAS SITUACIONES"

En primer lugar "quiero destacar el compromiso del personal del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), que durante los días miércoles y jueves estuvieron trabajando en la reparación del caño madre en cercanías del acceso al Parque San Carlos y este viernes, en inmediaciones del Monumento a la Mujer, porque hubo trabajadores que no estaban de guardia y vinieron igual".

Seguidamente Azcué remarcó que estas situaciones se dan debido a que en los últimos años hubo una falta total de mantenimiento de la red de agua potable, particularmente de las válvulas esclusas.

"Si se hubieran hecho las cosas como corresponde, ante cada situación que se presente, los efectos no serían tan perjudiciales para nuestra comunidad".

Azcué afirmó que "los vecinos deben saber que por falta de mantenimiento de las válvulas esclusas, entre miércoles y jueves se tuvo que parar la Planta Potabilizadora para arreglar el caño madre. Si esto se hubiese hecho en los años anteriores, se cerraban las válvulas, la Planta no se paraba, se trabajaba y la ciudad no se quedaba sin agua porque se sectorizaba el corte. Esto no se pudo hacer y la ciudad sufrió las consecuencias".

NUEVA ROTURA

En cuanto a la situación de este viernes, en la intersección de las avenidas Belgrano, Gerardo Yoya y Salto Uruguayo, el Presidente Municipal indicó que es justamente a consecuencia de lo sucedido el día anterior.

"Cuando se arregla el caño madre y comienza a normalizarse el servicio, hay sectores de la red de agua potable, como este, que no soportó la presión más allá de que la misma fue regulada y lamentablemente van a seguir sucediendo este tipo de roturas porque cuando tenían que haber hecho las cosas bien, no las hicieron" reiteró.

Por último Azcué subrayó que "desde nuestra gestión, cuando hablamos de orden y planificación, tiene que ver justamente con hacer las cosas bien, prolijas aunque nos lleve tiempo. Es la única forma de sacar a Concordia del lugar en el que la dejaron".

TRABAJOS FINALIZADOS

Por otra parte, en las primeras horas de la tarde se terminaron los trabajos por parte del EDOS.

Se trató de un caño de menor diámetro por lo que no fue necesario detener la Planta Potabilizadora. El servicio en las zonas afectadas se irá normalizando con el correr de las horas.

Cabe destacar que en las situaciones presentadas en estos últimos días hubo un trabajo articulado entre el EDOS, la Dirección de Tránsito, Electrotécnia y el Corralón Municipal.