Que desde diciembre a la fecha hubo un aumento en el gasto de personal de un 20.5%, es decir en la gestión de Azcué, el 72% del dinero de los contribuyentes se gasta en personal y solo el 28% para brindar servicios a la comunidad, este incremento se da debido al exorbitante aumento en el gasto en sueldos de funcionarios políticos.

Es un hecho insólito que en 100 días tengamos que tratar 2 orgánicas, lo que expone el nivel de improvisación y falta de experiencia de la actual gestión, que hoy ya trae aparejadas importantes consecuencias económicas en perjuicio de las arcas municipales y en consecuencia de los vecinos, y que preocupa notablemente de cara al futuro. Mucho ha hablado durante su campaña el actual intendente del achique del estado, de disminuir la cantidad de funcionarios, de optimizar los recursos, de abrir centros de salud, etc; la lista de promesas y palabras que endulzan oídos es larga. Fácil es hablar, lo difícil al parecer es gestionar.

Esta segunda modificación a la orgánica municipal tiene un porqué y es necesario que los concordienses lo sepan y sean conscientes de la preocupante situación económica a la que esta gestión está llevando a la municipalidad de Concordia. La primer orgánica que enviaron al asumir, les sirvió para vanagloriarse de reducción de secretarías, pero por debajo llevaron los gastos en personal del 51.5% en diciembre de 2023 a 72% en 2024, por eso ahora el Jefe de gobierno tuvo que salir aclarar “vamos a tener que decir a varios de los nuestros que ya no necesitamos de sus servicios”, haciendo alusión a miembros de sus partidos políticos que ingresaron al municipio. Lo más paradójico es que cuando el intendente anunciaba su primer orgánica decía:

(gastos al 31/12/2023, incluído aguinaldo)

(gastos ejecutados al 29/02/24)

Como muestran las gráficas obtenidas de la web del municipio, nada de eso pasó, se redujeron secretarías pero se incrementó en un 20% el gasto en personal. Por fuera de las promesas de achicar que fueron en la dirección opuesta, lo preocupante y que está generando la actual gestión es un combo explosivo.

En diciembre de 2023 se aprobó durante la gestión anterior un presupuesto para gastos de personal del 45.1% (también se puede encontrar en la web), actualmente se ha gastado casi un 30% más de lo presupuestado en personal, a esto hay que sumarle la licuación de ese presupuesto por la inflación acumulada de más del 75% en estos 4 meses, y la importante reducción de ingresos provenientes de la coparticipación, estas dos últimas cuestiones también responsabilidad del gobierno nacional que tanto defiende el intendente, pero que a decir verdad asfixian al municipio con sus medidas y lo llevan a la crítica situación de seguir así de no poder pagar sueldos. Vale aclarar que hasta diciembre del 2023 el municipio contaba con una reconocida salud económica y expuesta en la transición de gobierno.

A esta mala praxis ejecutiva, hay que sumarle la timba del fondo anticíclico en dólar mep lo cual ha significado hasta la fecha importantes pérdidas del fondo.

Ahora llega una nueva orgánica, y hablando de transparencia, mentir significa no ser transparente, por eso espero que quede claro el porqué de lo que está pasando, dado que es deporte para los actuales responsables de las gestiones ejecutivas comerse el ajuste de Milei, que no les den los números, y para no tener que exponer sus errores o pelearse con el que los ajusta porque en el fondo son necesarias las migajas que pueda dar, sólo saben echar culpa a los anteriores.