CONCEJALES JUSTICIALISTAS SOLICITAN GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL ENTE DEL AEROPUERTO ANTE PRÓXIMAS LICITACIONES

De acuerdo con lo establecido en la normativa, el Directorio del EDAAC debe estar compuesto por cinco miembros: un Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero, designados por el Poder Ejecutivo Municipal, y dos Vocales, uno propuesto por el EMCONTUR (Ente Mixto Concordiense de Turismo) y otro por el Bloque de la primera minoría.

Sin embargo, desde el Bloque Justicialista denunciaron que el Ejecutivo designó de manera provisoria a un vocal sin respetar el procedimiento previsto en la ordenanza. Ante esta situación, informaron que ya enviaron, por consenso, el nombre del representante correspondiente al Bloque, siendo el concejal Pablo Bovino el elegido.

“La designación a dedo es una práctica de otro tiempo”, manifestaron de manera contundente desde el EMCONTUR, que también expresó su descontento con el Ejecutivo por ignorar su potestad de proponer a uno de los vocales del Directorio.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, intentó justificar la decisión argumentando que “es necesario avanzar con la licitación para la concesión de la aeroplanta, ya que quien la explote debe estar en posesión para tramitar las certificaciones y habilitaciones correspondientes ante los organismos pertinentes”.

Desde el Bloque Justicialista respondieron señalando que el incumplimiento de la normativa pone en riesgo la transparencia del Ente:

“Como oposición, tenemos lugares asignados por norma, y desde esos espacios además de realizar aportes constructivos, también ejercemos un rol de contralor sobre estos Entes, que son autárquicos pero ejecutan presupuestos públicos. Para garantizar la transparencia, es fundamental cumplir con la ordenanza y proceder al nombramiento de los vocales según lo estipulado, más aún considerando las licitaciones urgentes que se avecinan. Además no existe contemplado en ningún lado en lo referido al caso, eso de los nombramientos provisorios, en consecuencia el municipio fehacientemente no está cumpliendo con una ordenanza”.

Además, criticaron la constante recurrencia a medidas excepcionales por parte del Ejecutivo:

“La vía de excepción no puede ser la norma. No es la primera vez que observamos cómo el municipio espera a que los plazos sean acotados o lleguen a su vencimiento para implementar soluciones rápidas, como contrataciones directas o emergencias que podrían haberse evitado. Si no hay nada que ocultar, lo correcto es actuar de manera transparente, cumpliendo con las normativas y respetando los mecanismos establecidos para garantizar un control efectivo sobre el accionar del Ejecutivo”.