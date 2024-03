Vecinos de la ciudad de Federación hicieron saber en redes sociales, puntualmente dirigido al Hospital San José, su disconformidad por falta de atención y la poca seriedad que se le da al no tener un referente en el Nodo epidemiológico, en estos momentos donde el Dengue avanza y es una gran preocupación para los vecinos de la ciudad.

Kilómetro 193 a 198 de la Ruta Nacional 18, históricamente sin terminar, un accidente de tránsito que forma parte de la gama de accidentes que ha habido a raíz de la falta de terminación de una ruta que si la memoria no me falla comenzó durante el mandato de Urribarri y continuo en los dos periodos del ex gobernador y actual diputado nacional Bordet.