PREGONANDO PREGONANDO

El Intendente Bravo recibió al flamante nuevo Jefe Departamental de Policía de Federación

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, en la mañana de este martes, en su despacho, recibió al flamante nuevo Jefe Departamental Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente, con quien mantuvo una muy positiva reunión.

Entre RiosEl martespregonandopregonando

En esta reunión, se abordaron temas relacionados a la prevención de cara a la temporada estival, y los grandes eventos que se aproximan en nuestra localidad.

Te puede interesar
Lo más visto
jjj simonetti

Simonetti “el empleador va a despedir al empleado viejo para tomar uno mucho más joven y por menos salario"

ByN
ConcordiaEl miércoles

En dialogo exclusivo con Juan José Simonetti, secretario general del Centro Empleados de Comercio de Concordia, comentaba sobre la actual situación que esta pasando el comercio y los empleados en general “nosotros estamos viviendo la misma situación que está viviendo el país, estamos inmersos en una crisis muy grande, la economía argentina no funciona, ...