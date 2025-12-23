El Intendente Bravo recibió al flamante nuevo Jefe Departamental de Policía de Federación

Lo más visto

Se facilitarán los trámites para instituciones que brindan servicios a discapacitados pregonando Entre Rios El domingo En inédito trabajo conjunto entre la provincia y los gobiernos locales, se realizó un taller con el objetivo de avanzar en la agilización de las gestiones de habilitación y categorización de las entidades que brindan atención y rehabilitación a personas con discapacidad. Se facilitarán los trámites para instituciones que brindan servicios a discapacitados

Antonela Semadeni: “El productor se queda con solo el 16% y el Estado con más del 56%” pregonando campo El miércoles Antonela Semadeni, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), explicó en diálogo con Canal E cómo se distribuye la renta agrícola y por qué la carga impositiva sigue siendo un factor crítico para el sector.

Simonetti “el empleador va a despedir al empleado viejo para tomar uno mucho más joven y por menos salario" ByN Concordia El miércoles En dialogo exclusivo con Juan José Simonetti, secretario general del Centro Empleados de Comercio de Concordia, comentaba sobre la actual situación que esta pasando el comercio y los empleados en general “nosotros estamos viviendo la misma situación que está viviendo el país, estamos inmersos en una crisis muy grande, la economía argentina no funciona, ...