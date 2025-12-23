El Intendente Bravo recibió al flamante nuevo Jefe Departamental de Policía de Federación

El Municipio de Colonia Ayuí intensifica las tareas de enripiado de calles
En la semana anterior, personal de la Municipalidad de Colonia Ayuí realizó diversos trabajos de mantenimiento y arreglos de calles.
En esta reunión, se abordaron temas relacionados a la prevención de cara a la temporada estival, y los grandes eventos que se aproximan en nuestra localidad.
La Comisión Directiva del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina confirmó que ya están abiertas las boleterías en el Corsódromo para la compra presencial de tickets y ubicaciones para la edición 2026.
La Defensoría Pública verificó las condiciones de detención junto a otros representantes del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Comité de Prevención de la Tortura.
José Cáceres, presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos y ex vicegobernador de la provincia, rechazó enérgicamente la decisión del gobierno nacional de rematar viviendas y terrenos del plan Procrear y exigió al gobernador Rogelio Frigerio que interceda para defender los intereses entrerrianos.
A través de una operación de Leasing con el Nuevo Banco de Entre Ríos, la ciudad Feliciano adquirirá una retroexcavadora John Deere y equipos para optimizar las obras y servicios públicos.
En inédito trabajo conjunto entre la provincia y los gobiernos locales, se realizó un taller con el objetivo de avanzar en la agilización de las gestiones de habilitación y categorización de las entidades que brindan atención y rehabilitación a personas con discapacidad. Se facilitarán los trámites para instituciones que brindan servicios a discapacitados
Antonela Semadeni, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), explicó en diálogo con Canal E cómo se distribuye la renta agrícola y por qué la carga impositiva sigue siendo un factor crítico para el sector.
En dialogo exclusivo con Juan José Simonetti, secretario general del Centro Empleados de Comercio de Concordia, comentaba sobre la actual situación que esta pasando el comercio y los empleados en general “nosotros estamos viviendo la misma situación que está viviendo el país, estamos inmersos en una crisis muy grande, la economía argentina no funciona, ...
Como siempre, desde el Peronismo Concordiense, se logró una importante reunión de compañeros militantes peronistas.
