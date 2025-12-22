Comenzó la venta presencial de entradas para el Carnaval del País

Desde este miércoles 17 de diciembre inició la venta presencial tanto de entradas como de ubicaciones para las once noches de Carnaval del País, edición 2026, que comienza el sábado 3 de enero.



La compra en forma presencial se realiza en las boleterías ubicadas en el Corsódromo. Durante el presente diciembre, el horario de atención es de miércoles a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 21; sábados de 9 a 13 horas.

La atención telefónica, mediante la aplicación WhatsApp, será a través de los números: (03446) 225258; 237776 y 644455. En tanto las agencias de turismo deberán comunicarse con las boleterías al (03446) 366999.



Vale recordar que, además, continúa la venta online a través de la plataforma All Access www.allaccess.com.ar

Equipo de Prensa

Diego Hilt Quiróz

Laura Lopardo Fava

Juan Gabriel Núñez Martínez

Contacto: 3446223347