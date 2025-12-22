La Comisión Directiva del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina confirmó que ya están abiertas las boleterías en el Corsódromo para la compra presencial de tickets y ubicaciones para la edición 2026.
El MPD participó de un monitoreo en la Unidad Penal N⁰ 1
La Defensoría Pública verificó las condiciones de detención junto a otros representantes del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Comité de Prevención de la Tortura.Entre RiosAyerpregonando
Integrantes del Ministerio Público de la Defensa participaron el viernes 19 de diciembre de un monitoreo de rutina en la Unidad Penal Nº 1 de la capital provincial, convocado por la Justicia de Ejecución de Penas, con el objetivo de controlar las condiciones de detención.
Durante la recorrida, Ignacio Mullor y Paula Montefiori, defensores de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, observaron el estado de los distintos pabellones que alojan a las personas privadas de su libertad, en cuanto a aspectos como habitabilidad, higiene, ventilación, cantidad de personas y condiciones sanitarias.
Asimismo, dialogaron con los internos sobre cuestiones relativas a su representación legal sobre el cumplimiento de la pena o prisión preventiva, así como situaciones vinculadas con la atención de la salud, a fin de garantizar su acceso a la justicia y el respeto de sus derechos humanos. Con la misma finalidad también participó de la recorrida la responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional de la Defensoría Penal, Lucía Tejera.
La comitiva, que finalizó la recorrida en el sector de talleres, estuvo conformada por la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia, Laura Soage; la jueza Cecilia Bértora; el fiscal coordinador Álvaro Piérola; funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, Dirección General de Derechos Humanos y Servicio Penitenciario y los integrantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Sofía Stamatti y José Morales.
Se facilitarán los trámites para instituciones que brindan servicios a discapacitados
En inédito trabajo conjunto entre la provincia y los gobiernos locales, se realizó un taller con el objetivo de avanzar en la agilización de las gestiones de habilitación y categorización de las entidades que brindan atención y rehabilitación a personas con discapacidad.
Rechazan el remate de predios Procrear y exigen que Frigerio defienda a Entre Ríos
José Cáceres, presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos y ex vicegobernador de la provincia, rechazó enérgicamente la decisión del gobierno nacional de rematar viviendas y terrenos del plan Procrear y exigió al gobernador Rogelio Frigerio que interceda para defender los intereses entrerrianos.
El Municipio invertirá más de 182 millones de pesos en maquinaria
A través de una operación de Leasing con el Nuevo Banco de Entre Ríos, la ciudad Feliciano adquirirá una retroexcavadora John Deere y equipos para optimizar las obras y servicios públicos.
ELIMINAR EL ESTATUTO DEL PERIODISTA ES UN ATAQUE A LA DEMOCRACIA.
El Estatuto del Periodista fue promovido por los trabajadores de prensa, y el 25 de marzo de 1.944, mediante Decreto-ley N°7.618/44 fue promulgado; y, posteriormente- el Congreso Nacional lo ratificó en su totalidad al dictar la ley 12.908 (el 18/12/1946).
El Registro de Adoptantes busca familias para una niña y un adolescente
Se abrieron convocatorias públicas para la adopción de dos personas: una niña de seis años con discapacidad y un varón de 13.
Los hinchas de Atlético de Madrid se cansaron de Julián Álvarez y piden su salida: “No hace nada”
Pese al triunfo por 3-0, en condición de visitante, los hinchas del Colchonero cuestionaron la actuación del argentino.
La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial : INFORMA
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
El periodista deportivo y el presidente de Estudiantes mantuvieron un cruce sobre la responsabilidad de los jugadores en la sanción al club pincharrata.
Luis Petri, "carero": pagó US$ 100 millones por tanques que Polonia consigue por 1 dólar
La compra de blindados Stryker por parte del Ministerio de Defensa quedó en el centro de la polémica por el costo de las adquisiciones militares argentinas y recordó el antecedente de los F-16.
