El MPD participó de un monitoreo en la Unidad Penal N⁰ 1

Integrantes del Ministerio Público de la Defensa participaron el viernes 19 de diciembre de un monitoreo de rutina en la Unidad Penal Nº 1 de la capital provincial, convocado por la Justicia de Ejecución de Penas, con el objetivo de controlar las condiciones de detención.

Durante la recorrida, Ignacio Mullor y Paula Montefiori, defensores de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, observaron el estado de los distintos pabellones que alojan a las personas privadas de su libertad, en cuanto a aspectos como habitabilidad, higiene, ventilación, cantidad de personas y condiciones sanitarias.

Asimismo, dialogaron con los internos sobre cuestiones relativas a su representación legal sobre el cumplimiento de la pena o prisión preventiva, así como situaciones vinculadas con la atención de la salud, a fin de garantizar su acceso a la justicia y el respeto de sus derechos humanos. Con la misma finalidad también participó de la recorrida la responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional de la Defensoría Penal, Lucía Tejera.

La comitiva, que finalizó la recorrida en el sector de talleres, estuvo conformada por la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia, Laura Soage; la jueza Cecilia Bértora; el fiscal coordinador Álvaro Piérola; funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, Dirección General de Derechos Humanos y Servicio Penitenciario y los integrantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Sofía Stamatti y José Morales.