El Municipio invertirá más de 182 millones de pesos en maquinaria

Policia de ERPoliciales14/12/2025
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
pregonandoArgentina14/12/2025
Los bancos son instrumentos importantes que facilitan el cobro de los sueldos, además de permitir transacciones para ahorrar e invertir, entre otras cosas. Sin embargo, habrá tres días en los que no se podrán hacer operaciones bancarias en Argentina.
Agro Agenciacampo16/12/2025
El estrés abiótico genera más pérdidas que las retenciones. Compacta los suelos y afecta el desarrollo de las plantas hasta generar más del 50% de pérdidas del potencial del cultivo. Para abordar este tema visitará la Argentina el Dr. Prometeo Sánchez García, quien disertará en EnBio 2026 en Junín.
José CouceiroEntre Rios17/12/2025
El Estatuto del Periodista fue promovido por los trabajadores de prensa, y el 25 de marzo de 1.944, mediante Decreto-ley N°7.618/44 fue promulgado; y, posteriormente- el Congreso Nacional lo ratificó en su totalidad al dictar la ley 12.908 (el 18/12/1946).
En el marco del debate por la Reforma Laboral, representantes de entidades públicas y privadas rechazaron el punto que habilita el pago de haberes en plataformas digitales.