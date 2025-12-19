PREGONANDO PREGONANDO

El Municipio invertirá más de 182 millones de pesos en maquinaria

A través de una operación de Leasing con el Nuevo Banco de Entre Ríos, la ciudad Feliciano adquirirá una retroexcavadora John Deere y equipos para optimizar las obras y servicios públicos.

Entre Rios19/12/2025 P F Martinez

 En el marco de un plan de modernización del parque automotor, el Ejecutivo municipal anunció el cierre de los detalles técnicos para una operación bancaria que permitirá la llegada de nueva maquinaria pesada a la ciudad. El proyecto, que ya cuenta con la aprobación bancaria y se encamina al Honorable Concejo Deliberante (HCD), representa una inversión total de $182.327.203,12.
El equipo de gestión, encabezado por el Contador Municipal Jordan Huicci, la Secretaria de Gobierno Anabella Ferreras y el Secretario de Obras Públicas Sergio Arévalo, culminó las gestiones ante el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. bajo la modalidad de Leasing, una herramienta financiera que permite equipar al Estado local con cuotas y tasas competitivas.
Equipamiento estratégico 
La adquisición está diseñada para dar respuesta en frentes críticos de la infraestructura urbana, especialmente en el área de Obras Sanitarias. El lote de maquinaria incluye:
1 Retroexcavadora 310P marca John Deere: .
1 Brazo retro pivotado (RP270) con balde de 33cm: para intervenciones precisas en redes de servicios.
1 Motopisón Niwa (4 HP): para la compactación y durabilidad de los arreglos en calles y veredas.
Desde la Secretaría de Hacienda destacaron que la operación es "oportuna y conveniente". Actualmente, el municipio enfrenta altos costos en repuestos y reparaciones de unidades antiguas que han cumplido su ciclo de vida útil. La llegada de máquinas 0km permitirá reducir el gasto en mantenimiento, volcando esos recursos directamente a más obras para los vecinos.
"Siempre hemos realizado las operaciones con un sostenido equilibrio fiscal. Esta compra nos muestra una ecuación financiera rentable: preferimos pagar una cuota por una máquina nueva que garantice servicios, que seguir gastando en parches para equipos obsoletos", explico el intendente Arevalo.
Con el financiamiento ya pre-aprobado por la entidad bancaria a un plazo de 31 meses, el siguiente paso es la validación parlamentaria en el HCD. Este fortalecimiento del patrimonio municipal no solo garantiza una respuesta más rápida ante las emergencias de obras sanitarias, sino que consolida un modelo de gestión que apuesta a la eficiencia y al desarrollo sostenible de San José de Feliciano.

