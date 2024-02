Cr Martin Santana  “para el nivel 1, es un aumento de 100 a 110 %”

Nos decía Santana a ByN que es muy duro dar las malas noticias pero es parte de nuestra actividad y la asumimos como tal y agregaba “según lo dispuso la Secretaria de Energía de la Nación e día lunes, se concretó a través de la Resolución 45/2023 del EPRE en el nuevo Cuadro Tarifario Provincial tenemos a partir del 1 de febrero retroactivo nuevos calores que van a regir a partir de febrero marzo y abril, lo primero que hay que tener en cuenta son los consumos que ya se están realizado a partir de febrero y de ahí en adelante y hay que recordarlo siempre estos consumos de febrero se facturan en marzo y se pagan en el mes de abril. Seguramente las facturas de los meses de marzo abril y mayo van a venir más abultadas, hay que tener en cuenta que los consumos que ya se están realizando a partir del 1 de febrero y de ahí en adelante se facturan en el mes de marzo y se abonan en el mes de abril. Seguramente estas vendrán mucho más abultadas por las altas temperatura que se están soportando obligando al mayor consumo.

También aclaro Santana, que es el EPRE quien determina los valores a aplicar los precios de la energía para todo Entre Ríos, de deben ser aplicada por las cooperativas y por la Empresa Provincial, vemos primero que nada un incremento para el nivel 1, recordemos aquellos que tienen ingresos por encima de valores de 3 y ½ canasta básica que en estos momentos debe estar un poco más de 400 mil o mucho más, estamos hablando de aquellas unidades de grupos de familia que tienen ingresos superiores a $1.700.000 o quienes no hayan hecho el RASE esto es muy importante quienes no son beneficiarios volver a conectarse con esta página y completar el formulario talvez no estén dentro del Nivel 1 y estén pagando la energía más cara: Para estos usuarios, que serían unos 40 % de los 70 mil usuarios que somos en concordia, socios y no socios, va aumentar más del 100%

Respecto al aumento de las tarifas dijo “este aumento de febrero es de una sola vez para el nivel 1, es un aumento de 100 a 110 % , para los niveles 2 y 3 no hay aumento en los meses de marzo y abril que vencen en mayo y junio ahí el aumento rondara en un 10% más así que allá por el mes de julio rondara en el 140 %. Lo que más nos preocupa es que ha habido un cambio a partir de esta Resolución de la Secretaria de Energía y a partir de ayer el EPRE con su Resolución, el comercio, los pequeños comerciantes, los quiosqueros con tarifa general o tarifa residencial donde se reside, vive, aquí la tarifa aumentara un 200%, es decir que un comercio que gastaba 500 y 1000 kv mes, estamos hablando de restaurant, hotel, de los pequeños quioscos una factura que estaba en 50 mil $ el consumo de sus comercios se va a ir a 150mil pesos, es decir aumenta el triple de lo que vale o sea el 200% , nosotros desde la Cooperativa no podemos hacer nada, si informar, alertar de esto, es de cómo va afectar y que soluciones le podemos encontrar, no vemos que se le pueda encontrar algo rápido una solución porque esto fue por la quita de subsidios, van a bajar lo que el Estado Nacional aportaba para poder cubrir esa diferencia de precios, que en definitiva era lo que dejaba de pagar, ya se había quitado en el nivel 1, ahora aumenta la energía, (pero se había quitado los subsidios en el nivel 1) ahora se quita en este segmento de tarifa general, donde no se reside donde no tiene el nivel sino a través de lo que consume (que son los comercios etc) en donde el aumento va a impactar y mucho vamos andar cerca del 200 %.

En cuanto a la gente que no pueda hacer frente a estos aumentos el contador Santana expreso “no tenemos algo todavía definido, estamos trabajado localmente, solidarios, como lo hicimos el año pasado también este año sabemos que el mes de marzo es un me complicado, comienzan las clases, el mes de febrero hay una cantidad de ítems dentro de las familias que tienen que ver con un mayor gasto y no hablemos de lo que es alimentarse, esta cada vez mas caro. Todo esto a nosotros nos tiene en alerta y seguramente algo encontraremos porque somos solidarios, para que no se les corte el suministro, ver la posibilidad de que se pueda pagar en cuota y veremos en los próximos meses cuando comiencen a vencer esas facturas con mayor monto que es lo que podemos ayudar, que podemos hacer”

En cuanto al aumento de las tarifas a quienes afectara directamente y si hay diferencias en el consumo referido a la cantidad dijo el contador “reitero es exclusivamente para el nivel 1, de experimentación, es decir para aquellas familias con mayores ingresos, estamos hablado de familias en donde el ingreso de la unidad familiar es superior a un millón setecientos mil pesos neto, directo de bolsillo, y aquí es donde esta el problema, hay mucha gente, muchísima gente en la ciudad en la que se mide la pobreza, sabemos que es la ciudad más pobre (CONCORDIA) por esas mediciones, no entendeos como hay tanta gente dentro de ese nivel, estamos hablando del 40 % , más de 20 mil unidades familiares y esto es porque no han sabido completar el formulario (RASE ) o no lo han hecho, algo que no es posible manejarlo desde aquí, el formulario esta en internet, lo pueden bajar por el celular, en una PC, por donde sea se llama RASE (Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos) ALLI HAY QUE ENTRAR LO VENIMOS ALERTANDO DESDE HACE MUCHO, hay mucha gente que está dentro del nivel 1 que es la que va a tener este aumento. Pero también no preocupa lo de los pequeños comercios, pequeñas industrias teneos muchísimas acá sabemos por el registro nuestro y municipal que pagan la cuota comercial que son más de 9 mil unidades así que estamos hablando de un impacto muy grande y en el caso este, es de más del 200% .