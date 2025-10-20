Dirección General de Prevención y Seguridad Vial  INFORMA

13/10/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL GUALEGUAY (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 10:30 hs. personal policial, logró detener la marcha de una camioneta marca Toyota, modelo SW4, de color blanco, la cual se dirigía por Ruta Nacional 12 desde Gualeguay hacia Buenos Aires, conducido por un masculino de 49 años de edad, domiciliado en el partido de Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado. Se pudo constatar que la cédula de Identificación del automotor, presenta signos evidentes de ser apócrifa, destacando además que el dominio en cuestión en la Página de la DNRPA, figura como BAJA AUTOMOTOR. Informada esta situación al Juzgado Federal de Gualeguaychú, se dispuso el Formal Secuestro del automóvil como así también la documentación presentada. En relación al conductor se dispuso la correcta identificación del mismo. Continuando la causa en trámite por P/S/ Infracción ART. 296° en función del Art. 292° del C.P.A.

13/10/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL GUALEGUAYCHÚ (SECUESTRO AUTOMOTOR): En la fecha, siendo las 19:10 horas el personal policial, logró detener la marcha de un vehículo tipo automóvil FIAT DUNA SDL 1.3 color azul, conducido por un mujer de 46 años de edad, oriunda de Gualeguaychú Entre Ríos. Una vez controlada la documentación y el dominio, a través de la Página de la DNRPA, no surge ninguna novedad. Al ampliar la inspección de los números de chasis y motor, el personal logra visualizar que este último podría estar adulterado. Seguidamente se le da intervención al verificador en turno, quien confirmó la sospecha. Informada la novedad a la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, se ordena el formal Secuestro del rodado y de la documentación presentada. En relación a la causa, se procedió a la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

15/10/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL BELLA VISTA (SECUESTRO VEHICULAR): Efectuando controles de vehículos y personas, se logró detener para control, una camioneta marca TOYOTA modelo HILUX 200, conducida por un masculino mayor de edad. Al verificar la documentación presentada y el dominio, se logra constatar que la numeración de motor y chasis no se corresponde con el dominio colocado. Seguidamente se pone en conocimiento a la U.F.I de C. del Uruguay quien dispone el formal SECUESTRO del rodado y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

15/10/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL SAN JAIME DE LA FRONTERA: (INFRACCIÓN AL CÓDIGO ADUANERO): En la fecha, se logró detener para control un vehículo marca Peugeot 206, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de Concordia - Entre Ríos. Luego de controlar la documentación y el dominio del rodado, se pudo constatar que transportaba (115) Cartones de cigarrillos con 1150 paquetes y un total de 23000 cigarrillos de las siguientes marcas: Eight, Philip Morris y Marlboro. Informada la situación al Juzgado Federal Concordia, se da intervención al personal de la Aduana Concordia, iniciado actuaciones por Infracción al Código Aduanero Ley N° 22.415, “Tenencia Injustificada de Mercaderías de Origen Extranjero con Fines Comerciales”. Procediendo con el correspondiente secuestro de la mercadería y su puesta a disposición de la autoridades de la Aduana Concordia.

15/10/2025 - NUEVA JORNADA DE CAPACITACIÓN DESTINADA AL PERSONAL POLICIAL - “CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS”

En marco del programa de capacitación permanente destinado al personal policial y siguiendo los lineamientos del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer los controles fitosanitarios en rutas y zonas rurales.

En esta oportunidad, el encuentro se desarrolló en la Ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos y contó con la participación del personal policial de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

La capacitación estuvo a cargo de la Ing. Carina Gallegos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Económico; la Ing. Gabriela Joubert y el Dr. Osvaldo Fernández de la Sec. de Ambiente; y la Ing. Gabriela Zermatten, responsable del Programa Campo Limpio.

Debiendo resaltar que nuestra provincia, se encuentra adherida a la Ley Nacional N° 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. En consecuencia, los envases vacíos de productos fitosanitarios deben ser enviados por el usuario a un Centro de Almacenamiento Transitorio. Por lo tanto, el traslado o comercialización de estos envases con otros fines y/o destinos se encuentra prohibido.

Los alcances de la ley 11.178 de Buenas Prácticas en Materia Fitosanitaria fueron abordados, con foco en el control de los equipos de aplicación de fitosanitarios y las condiciones para una correcta aplicación de fitosanitarios. Todo con la finalidad de reforzar el activo rol policial en el control.

Otro de los aspectos abordados, se relaciona con la sanidad de los cítricos y los controles relacionados al manejo del Huanglongbing (HLB), enfermedad que afecta la producción y calidad citrícola, analizando los alcances de la Ley N° 9085. Ley Citrícola.

En este sentido, la Policía de la Provincia de Entre Ríos y el Gobierno de Entre Ríos, continúan con su permanente programa de capacitación buscando una mejor calidad del servicio, más y mejores controles, el cuidado del ambiente y el apoyo al sector productivo.

16/10/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL BELLA VISTA (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, se logró detener para control, la marcha de un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, conducido por un masculino mayor de edad. Al verificar la documentación y el dominio del rodado en las plataformas DNRPA y MINSEG, surge como novedad un PEDIDO de SECUESTRO por el delito de ROBO fecha 03/07/2009, dándose intervención a U.F.I de C. del Uruguay, quien ordenó el formal SECUESTRO del VEHÍCULO y la correcta identificación del conductor.

17/10/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL BELLA VISTA: En la fecha, se logró detener la marcha de un vehículo marca ISUZU, modelo TFS54H, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de SAN JOSÉ - E.R. Una vez controlada la documentación del vehículo y del conductor, se pudo constatar que la Licencia de Conducir presentada por el conductor presenta evidentes signos de ser apócrifa, ya que su tipografía es anómala y no reacciona al exponerla a la luz UV, no presentando hologramas ni sellos de seguridad. Seguidamente se informa la situación a la Unidad Fiscal de C. del Uruguay, procediendo al formal secuestro de dicho carnet y la correcta identificación del masculino, continuando con la marcha otro conductor autorizado, sin perjuicio de la causa judicial que continúa su trámite.

17/10/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL NOGOYÁ (Procedimiento por Infracciones a Resoluciones de SENASA N°178/01-581/14): En la fecha, siendo las 10:30 horas, realizando operativo conjunto con personal de la DGPDR Brigada Nogoyá, se logró detener la marcha de un vehículo marca Citroën, modelo Berlingo, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la localidad de Nogoyá, quien trasladaba (15) cabras que había adquirido en la localidad de Lucas González y las traslada hasta un campo de esta localidad; sin ningún tipo de documentación mínima (Permiso Sanitario, ni habilitación de rodado), razón por la cual, se realiza acta de Infracción a Resoluciones de SESANA N°178/01-581/14, sin secuestro de los animales, notificándose al chófer y continuando con su destino a Nogoyá.

18/10/2025 - Puesto de Control Vial Brazo Largo (Procedimiento Ley Provincial de Carnes N° 7292 en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización): En la fecha, siendo las 22.30 horas, mientras se realizaba operativo de Control vehicular en conjunto con personal de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, se logró controlar un vehículo tipo chasis con cabina (térmico) marca Mercedes Benz modelo Accelo 915c, el cual ingresaba a la provincia, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la ciudad de Monte Grande (Pdo. Esteban Echeverría), provincia de Bs As. Luego de controlar la documentación del rodado y su conductor, se controlan los productos transportados y se constata Hamburguesas congeladas y Salchichas Cocidas, con su correspondientes Permisos de Tránsitos SENASA, no obstante ello, se pudo corroborar que no había cadena de frío, ya que el equipo no funcionaba, encontrándose la mercadería a temperatura ambiente en clara Infracción a la Ley Provincial de Carne N° 7292 - Decreto 2285/814 artículos 360° y 372° Decretos y Resoluciones vigentes.

18/10/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL VICTORIA: En la fecha, se logró detener para control un camioneta Pick-up marca Toyota, modelo Hilux, en la cual, se movilizaban como acompañantes dos menores de edad hijos de una mujer mayor de edad que se movilizaba en el vehículo. No obstante ello, se pudo determinar que los menores de 13 y 14 años de nacionalidad PERUANA, no registran ingreso al país por la Dirección Nacional de Migraciones, teniendo una estadía irregular en el país. Notificando a la progenitora que en un plazo perentorio debe regularizar la situación ante dicho organismo migratorio.

19/10/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL PASO TELÉGRAFO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, se logró detener para control un vehículo marca CHEVROLET, modelo Prisma, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio en el sistema D.N.R.P.A. y S.I.F.C.O.P. surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR, solicitado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 6 - de fecha 22/04/2022. Causa con intervención de UFI La Paz. Se ordenó el formal Secuestro y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

19/10/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL VILLAGUAY (MASCULINO CON PEDIDO DE CAPTURA): En la fecha, personal policial, logró detener para control a los pasajero de un transporte de pasajeros que se movilizaba desde La Plata hasta Formosa, en sentido ascendente por Ruta Nacional 18, tratándose de un ómnibus marca SCANIA, modelo K400 B6X2. Una vez controlados los pasajeros y el sector de equipajes, se pudo corroborar en el SIFCOP que uno de los 56 pasajero de nombre Lino, posee un PEDIDO DE CAPTURA / DETENCIÓN VIGENTE, FECHA REQUERIMIENTO 14-03-2025, JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y CORRECCIONAL N°1 – CLORINDA - FORMOSA. Seguidamente se puso en conocimiento a la autoridad judicial solicitante y se notificó al causante, continuando la causa en trámite.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 2.040 controles, durante el fin de semana de los cuales (07) siete, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHOLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 438 (cuatrocientos treinta y ocho) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 39 (Armas de Fuego) armas de fuego secuestradas y 80 (ochenta) detenidos.

Desde el día viernes 16/10/25 hasta el 19/10/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 22.886 vehículos y un egreso estimado de 19.832 de vehículos.

