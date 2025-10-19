Nuevamente el Gigante a puras “Piñas”
Nuevamente en el “Gigante Verde” se pudieron observar las peleas de los jóvenes deportistas amateurs, que dan todo en cada golpe de puño.
Este viernes, 17 de octubre, organizada la velada boxística por la Comisión Municipal de BOX, acompañados por la GRAN FAMILIA DE RAMON LESCANO, y la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad Ivana Pérez, se vivió una noche con magnificas peleas arriba del ring.
El tiempo amenazaba con lluvias, pero los seguidores de este hermoso y noble deporte dijeron presente, se notó bastante público en las tribunas. Aunque se sigue notando la GRAN AUSENCIA de los diferentes gimnasios, donde se practica el boxeo con jóvenes y no tan jóvenes. Seguimos reclamando por su presencia, porque no sólo es importante para los manager sino también para quienes se inician en este deporte, que une a quienes lo practican forjando nobles y sinceras amistades de por vida. MIRANDO DESDE LAS TRIBUNAS TAMBIEN SE APRENDE Y MUCHO, PORQUE, SE CORRIGEN ERRORES Y SE APRENDEN TECNICAS.
Arriba del ring se pudieron apreciar maravillosas peleas, donde hubo caídas, ganadores y perdedores. También se pudo ver y comprobar los verdaderos sentimientos arriba del ring, cuando hay un perdedor y este sufre una dura derrota momentánea.
Entre otras importantes notas, para destacar, fue la noble derrota de Luz Yakimiuk -(ante una ascendente Belén Sánchez)-, quien se subió al ring por primera vez. Desde nuestro humilde lugar, vemos un gran futuro a esta importante joven, que se inicia en este deporte de los PUÑOS, siendo patrocinada por una grande de nuestro boxeo femenino, de la localidad de los Charrúas, Erica Alvarez y otro grande, Miguel Espíndola, quienes con sus conocimientos y empeños hacen grande al boxeo de la región.
Las demás peleas que se desarrollaron arriba del ring fueron muy buenas, los contrincantes brindaron un maravilloso espectáculo, siendo aclamados por el público que los vitoreaba desde las tribunas.
La verdad, es que nos somos comentaristas ni conocedores de estas veladas boxísticas, si somos respetuosos y amantes de quienes practican este deporte, creemos, que los que saben, podrán comentar las importantes peleas que se desarrollaron este viernes en el “Gigante Verde” (Club Estudiantes) a quienes tenemos también que destacar por el apoyo que está institucionalmente brindando las hermosas instalaciones.
La Comisión Municipal de Box realizo dos importantes reconocimientos a ALCIDES ALASINA, por sus más de 35 años aportando al boxeo concordiense como jurado y a MARTIN SEGOVIA, con su importante aporte como juez e incansable colaborador en los eventos deportivos.
Y como ya es un ritual, -(entre los fans que la seguimos en todos sus accionares, desde hace mucho tiempo)-, nos visitó YESICA BOPP a quien admiramos y queremos como deportista y persona.
1 pelea: Santiago Perez ( gchu) gano por RSC a Franco Coceres
2 pelea: Emiliano Garcia GPP a Leandro Palacios
3 pelea: Belen Sanchez GPP a Luz Yakimiuk
4 pelea: Elexis Heins GRSC a Emanuel Vasalo
5 pelea: Ivan Araujo G RSC a Manuel Formaroli
6 pelea: Gustavo Vilchez GPP a Manuel Mazzarelli (gchu)
7 pelea: Enzo Cisnero GPP a Leonardo Luna
8 pelea: Leonardo Romero GPP a Ismael López
A todos mil felicitaciones, y como diria un gran amigo, Adolfo Badaracco, .... "QUE SE REPITA"
todas las fotos de la velada podras verlas en el facebook de ..... INFOBYN ESQUIVEL
