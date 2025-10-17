Atacaron la camioneta de Urtubey en Salta: Emiliano Estrada apunta al narcotráfico

La canasta de crianza volvió a aumentar y superó los $545.000 en septiembre
Los aumentos se ubicaron por debajo de la inflación de septiembre.
El ex gobernador fue atacado ayer cuando había campaña electoral en el interior de la provincia
La camioneta del ex gobernador y candidato a senador, Juan Manuel Urtubey, fue baleada cuando se encontraba haciendo campaña en el interior a su provincia, y el legislador de ese espacio político, Emiliano Estrada, vincula esa agresión a sectores del narcotráfico.
El episodio ocurrió ayer cuando Urtubey volvía junto a otras tres personas por la ruta provincial desde la localidad de Oran hacia General Pizarro, pero sin generar ningún herido.
De acuerdo al relato de allegados de Urtubey la bala impactó en la ventana trasera del vehículo manejado por el chofer y secretario del ex gobernador Carlos Garcia Bes, lo provocó la ruptura del vidrio donde estaba sentado Joaquín Guzmán.
Urtubey expresó esta mañana en la red social X, Urtubey agradeció "los mensajes de solidaridad, preocupación y cariño por lo ocurrido ayer. Las personas que me acompañaban y yo estamos bien".
"Aún no sabemos con certeza cuáles fueron los motivos del atentado que sufrimos. Hasta la madrugada se realizaron las pericias, que son el punto de partida de la investigación", agregó.
Señaló que "en 40 años de hacer política, 12 gobernando esta provincia, jamás he vivido una situación como la de ayer. Jamás. Pero nada hará que me corra del camino ni que deje de lado mis convicciones".
En ese sentido, Urtubey dijo que "mientras tanto sigo con mi campaña, pueblo a pueblo, cara a cara, con la energía intacta y la certeza de que en cada encuentro seguimos sumando fuerzas".
Posteriormente, el diputado Emiliano Estrada y candidato a su reelección señaló en su red social X: “Mientras y jueces se dedican a quedar bien con el político de turno, Salta es tierra de nadie”.
“Fiscales y jueces dando entrevistas con el único fin de dañarme políticamente porque hablo de la complicidad con los narcos. Cuando vuelvan a sus casas, cuéntenle a sus hijos que aportan su granito de arena para que el narcotráfico labure tranquilo, mientras ustedes se dedican a perseguir opositores”, agregó.
Estrada tiene un pedido de desafuero del jueza Mariela Giménez que provocó un fuerte debate el miércoles pasado en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde Unión por la Patria planteó en defensa del legislador que había sido apelado.
Estrada está acusada de peculado, por la supuesta creación de cuentas para difundir fake news, administradas por empleados del Congreso Nacional.
