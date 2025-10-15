CODESAL presentó la agenda de actividades deportivas para lo que resta del año

Durante el encuentro, los organizadores de cada propuesta compartieron detalles de las actividades programadas, que incluyen competencias nacionales e internacionales y propuestas que promueven el deporte, la recreación y la vida al aire libre.



En primer lugar, Alejandro Janin presentó la “Capi Bike”, que se realizará el 18 de octubre, una competencia de mountain bike sobre el bosque lindero a Termas del Ayuí, con un circuito de 2,5 km que se repite varias veces según la categoría. La propuesta busca incentivar el deporte en los más pequeños, con categorías que van desde infantiles hasta mayores.



Luego, Marcelo Flores brindó detalles del “Cruce Salto Grande”, que se desarrollará el 1 y 2 de noviembre en su 12 edición. Esta reconocida carrera de aventura se ha consolidado como un evento internacional, convocando año tras año a participantes de Brasil, Uruguay, distintas provincias argentinas y otros países latinoamericanos. Contará con las modalidades 50 km, 25 km, 12 km, 5 km y la divertida categoría “Saltitos Kids” para los más pequeños.



A continuación, Diana Conti presentó el “Encuentro de SUP”, que tendrá lugar el 8 y 9 de noviembre en el Yacht Club Concordia. El evento promete dos jornadas a pura adrenalina con diferentes modalidades: Maratón 10 km, Sprint 200 mts, Funrace 5 km, Allround 3 km, Kids 800 mts y Participativo 1,5 km, con la participación de deportistas de todo el país.



El 30 de noviembre, el Lago de Salto Grande será sede de la segunda fecha del Circuito Binacional de Triatlón Jeep, con las modalidades Estándar y Sprint. Javier del Castillo brindó detalles sobre esta competencia que forma parte de un circuito de siete fechas que se realizan en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos y en Salto (ROU), fortaleciendo el carácter integrador del deporte en la región.



Por su parte, Diego Ullambre adelantó la realización de una nueva edición de “Corre por tu vida”, que este año se desarrollará el 6 de diciembre en Termas de Punta Viracho, con una versión nocturna que promete grandes emociones. La carrera, de 10 km, desafía a los participantes a “escapar de los zombies” en un formato original y recreativo que convoca a corredores de toda la región, el país y Uruguay.



Finalmente, Emilio Anthonioz Blanc presentó el 4º Encuentro Internacional de Rodanteros, que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre en el Camping de Punta Viracho. Serán cuatro días de convivencia, música y camaradería, con shows en vivo, campeonatos de truco y tejo, fogones, puestos gastronómicos y diversas actividades recreativas, que reunirán a rodanteros de diferentes puntos de Argentina y de diversos países.



En esta oportunidad, también se llevó adelante la presentación de la carrera de Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura, que se dicta en La Criolla. Estuvo presente una estudiante de la carrera, quien brindó detalles sobre esta propuesta académica con modalidad híbrida (tres días presenciales y dos virtuales por semana), orientada a formar profesionales en el sector vitivinícola y frutícola de la región, con una sólida salida laboral y una mirada puesta en el desarrollo productivo local.



Desde CODESAL se destacó la importancia de generar este tipo de espacios de encuentro y difusión, que permiten acompañar, visibilizar e impulsar actividades deportivas, turísticas y culturales de gran impacto para la región. Con estos eventos se reafirma el compromiso de la corporación y el Gobierno de Entre Ríos para potenciar y posicionar al Lago de Salto Grande como un destino deportivo y recreativo de relevancia nacional e internacional.