PREGONANDO PREGONANDO

Jugó una final de Libertadores, fue apartado en Boca, Scaloni lo convocó a la Selección Argentina y ahora atraviesa un mal presente en Europa

El defensor central solamente jugó 9 minutos en lo que va de la temporada y quedó relegado en la consideración.

deportes12/10/2025 BOLAVIP
nicolas valentini
nicolas valentini

A principios de este año, el defensor central Nicolás Valentini se fue de Boca con el pase en su poder luego de no renovar su contrato en el club y emprendió viaje rumbo a Italia, donde primero se sumó a la Fiorentina, para luego irse a préstamo al Hellas Verona en búsqueda de continuidad y seguir en el radar de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. 

En su segundo semestre en el viejo continente, con la renovación de préstamo por una temporada más con el Hellas, el defensor central de 24 años no está atravesando un buen momento desde lo físico, debido a que solamente sumó 9 minutos en cancha por distintas lesiones musculares.

Durante los primeros meses de la temporada 2025/26, Valentini fue suplente e ingresó a falta de 9 minutos en el empate del Hellas Verona ante Cerignola por la Coppa Italia, que terminó en clasificación por penales. Luego de esto, no volvió a sumar minutos en los últimos dos meses.

Primero, quedó marginado de cinco partidos correspondientes a la Serie A y otro por Coppa Italia debido a una lesión del músculo flexor de la pierna, que le llevó aproximadamente un mes y medio de recuperación, por lo que quedó detrás en la consideración del entrenador Paolo Zanetti.

Luego de recuperarse, Valentini se sumó a los entrenamientos junto al resto del plantel, y volvió a ser convocado para formar parte del banco de suplentes en el partido que Hellas Verona perdió 1 a 0 contra Sassuolo como local. En esta oportunidad, no ingresó. 

De esta manera, el defensor buscará continuar con su puesta a punto desde lo físico para volver a ganarse un lugar como titular. Cabe destacar que en el último año y medio tuvo pocos minutos, ya que al no renovar su contrato con Boca fue colgado y estuvo los segundos seis meses de 2024 marginado.

Esta decisión lo sacó del radar de Lionel Scaloni, ya que había sido convocado para la Selección Argentina y hasta participó de los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de esto, no volvió a integrar ningún llamado, ya sea para Eliminatorias o amistosos internacionales.

Los números de Nicolás Valentini en Hellas Verona
En total, el defensor central de 24 años lleva disputados 15 partidos con la camiseta de Hellas Verona, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

Últimos artículos
milei

CARTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Yamil Sebastián Canelo
Curiosidades12/10/2025

Estación Durazno, Dpto Tala, Provincia de Entre Ríos, 10 de de octubre de 2025. Al señor Presidente de la República Argentina: Javier Milei Respetado señor presidente:

Te puede interesar
nebel

Torneo Regional LIBERTAD Y NEBEL TIENEN RIVALES

Edgardo Perafan
deportes09/10/2025

Con la participación de 333 equipos se pone en marcha el fin de semana del 19 de octubre la edición 2025/26 del Torneo Regional Federal Amateur que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.

mara 2

SE PRESENTÓ LA MARATÓN DE REYES

Edgardo Perafan
deportes09/10/2025

En la mañana de este jueves se realizó el lanzamiento de la 47ª Edición de la Maratón Internacional de Reyes. La cita fue en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, donde fue propicia la oportunidad para presentar formalmente a Marcelo Flores, Presidente de la Agrupación Los Galgos, que tendrá a cargo la organización de la magna competencia atlética que tiene no solo nuestra ciudad, sino la provincia y el país.

duatlñon ganador

Duatlón: EDUARDO PELICHERO CAMPEÓN 2025

pregonando
deportes07/10/2025

Villa del Rosario fue sede de la Gran Final del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que coronó finalmente como Campeones a los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini en un cierre espectacular para esta exitosa temporada.

capuchinos

En la fecha 10 CAPUCHINOS ÚNICO GANADOR

Edgardo Perafan
deportes07/10/2025

Capuchinos fue el único equipo concordiense que pudo ganar, tras la disputa de la 10ª fecha de la Liga de Mayores de Básquetbol, también denominado Pre Federal. El equipo “Santo” venció en su casa de calle Salto Uruguayo a Social San José por 73 a 64 y de esta manera salió de la última posición de la Zona 3, la que compartía con su vencido del fin de semana.

Lo más visto
duatlon

Duatlon SE DEFINE EN VILLA DEL ROSARIO

Edgardo Perafan
deportes03/10/2025

Este domingo 5 de octubre, en Villa del Rosario, desde las 10 horas, se estará disputando la séptima y última fecha del Circuito Provincial de Duatlón Jeep, donde se definirá el Campeón en Varones, ya que en Damas se coronó con mucha anticipación la concordiense Ana María Brunini.

hockey

Hockey SALTO GRANDE EN CHACO

Edgardo Perafan
deportes03/10/2025

El Plantel Sub 16 del Club Salto Grande participará del Campeonato Regional de Clubes “C” de Hockey, que se disputa en la provincia de Chaco entre este 2 y 5 de octubre.