Jugó una final de Libertadores, fue apartado en Boca, Scaloni lo convocó a la Selección Argentina y ahora atraviesa un mal presente en Europa

Edgardo Perafandeportes03/10/2025
Este domingo 5 de octubre, en Villa del Rosario, desde las 10 horas, se estará disputando la séptima y última fecha del Circuito Provincial de Duatlón Jeep, donde se definirá el Campeón en Varones, ya que en Damas se coronó con mucha anticipación la concordiense Ana María Brunini.
Edgardo Perafandeportes03/10/2025
El Plantel Sub 16 del Club Salto Grande participará del Campeonato Regional de Clubes “C” de Hockey, que se disputa en la provincia de Chaco entre este 2 y 5 de octubre.
Edgardo Perafandeportes03/10/2025
La Liga Concordiense de Fútbol metió cambios de último momento en la programación para el fin de semana, para la A y la B.
pregonandodeportes03/10/2025
Partidazo ewn Rosario RIVER /// Racing
pregonandocampo12/10/2025
Tras un proceso de siete años de cruces naturales entre razas criollas y cebuinas, en el criadero No te canses de Montería nacieron los dos primeros ejemplares de una nueva línea genética bovina en el país.