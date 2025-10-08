COMPARTIR POR FAVOR!!!

PREGONANDO PREGONANDO

Hola amigos, hoy queremos contarles y a la vez pedirles que nos ayuden a compartir y hacer viral este posteo.

Hace 5 años nos inscribimos en el RUAER para iniciar un proceso de adopción acá en nuestra Provincia (Entre Ríos) y Ciudad, sin saber lo desgastante que sería, sin saber lo frustrante que sería, pero con la esperanza intacta en poder ampliar la familia y brindar oportunidad y derechos a niños o niñas para crecer y desarrollarse en la vida bajo valores y vínculos sanos de familia, lo que fue IMPOSIBLE , si así como leen,  IMPOSIBLE, después de años de entrevistas, años de ir y venir, años de ser examinados si somos aptos o no para el "sistema", si somos capaces o no de ser padres, hoy  podemos decir que ADOPTAR EN ARGENTINA es cosa difícil, hoy prevalecen y pesan más otras ideologías que los valores y principios de familia de bien y  otros argumentos que hacen que los niños pasen años y crezcan en instituciones antes que en hogares de familias, un "sistema" que falla por todos lados, un proceso que desgasta y que no es capaz de resolver las vinculaciones al punto tal que los niños salen de los hogares de familia y vuelven a las instituciones después de muchas vinculaciones fallidas; hoy nos toca a nosotros tener que decir esto porque el "sistema" nos dice en una palabra que "NO somos aptos para ser padres adoptivos", los que nos conocen no tenemos que contarles quienes somos y cuales son nuestros valores y principios, saquen ustedes sus propias conclusiones.
El denunciante es David Duarte. Les dejo el contacto: 3454180311

tinta verde

En este mes VUELVE “TINTA VERDE”

Edgardo Perafan
Curiosidades08/10/2025

En este mes de octubre vuelve a Concordia “Tinta Verde”, un espectáculo con lo mejor de la poesía y la música que casi podríamos decir que se ha transformado en un clásico. En este caso se van a presentar en Espacio Cultural Arandú, sito en La Rioja 468, el viernes 17 de octubre desde las 22 horas.

arandu

El Negro Andante trae la Fábrica de Jingles a Concordia

Juan Pablo Portugau
Curiosidades08/10/2025

El músico y artista “Negro Andante” llega a Concordia para ser parte de los festejos por los 12 años del Espacio Cultural Arandú. El “Secretario General de la Fábrica de Jingles” de Gelatina presentará su unipersonal musical de humor a base de jingles, el miércoles 15 de octubre.

convenio stj s luna

Violencia familiar y contra la mujer: El STJ firmó un convenio con Municipalidad de Sauce Luna

STJ
Policiales08/10/2025

Con el fin de desarrollar un trabajo conjunto para la intervención en situaciones de violencia familiar y contra la mujer, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) y la Municipalidad de Sauce de Luna firmaron  un convenio marco de cooperación para fortalecer la red local, asegurando el principio de inmediatez que ha de garantizarse a las personas en situación de violencia en el marco de la normativa internacional, que impone a los diversos poderes del Estado intervenir cada uno desde el rol que detenta.

duatlñon ganador

Duatlón: EDUARDO PELICHERO CAMPEÓN 2025

pregonando
deportes07/10/2025

Villa del Rosario fue sede de la Gran Final del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que coronó finalmente como Campeones a los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini en un cierre espectacular para esta exitosa temporada.

peaje

“ENTRE RIOS ENTRE PEAJES”.

José Couceiro
Entre Rios08/10/2025

El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.