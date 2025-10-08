COMPARTIR POR FAVOR!!!

Hace 5 años nos inscribimos en el RUAER para iniciar un proceso de adopción acá en nuestra Provincia (Entre Ríos) y Ciudad, sin saber lo desgastante que sería, sin saber lo frustrante que sería, pero con la esperanza intacta en poder ampliar la familia y brindar oportunidad y derechos a niños o niñas para crecer y desarrollarse en la vida bajo valores y vínculos sanos de familia, lo que fue IMPOSIBLE , si así como leen, IMPOSIBLE, después de años de entrevistas, años de ir y venir, años de ser examinados si somos aptos o no para el "sistema", si somos capaces o no de ser padres, hoy podemos decir que ADOPTAR EN ARGENTINA es cosa difícil, hoy prevalecen y pesan más otras ideologías que los valores y principios de familia de bien y otros argumentos que hacen que los niños pasen años y crezcan en instituciones antes que en hogares de familias, un "sistema" que falla por todos lados, un proceso que desgasta y que no es capaz de resolver las vinculaciones al punto tal que los niños salen de los hogares de familia y vuelven a las instituciones después de muchas vinculaciones fallidas; hoy nos toca a nosotros tener que decir esto porque el "sistema" nos dice en una palabra que "NO somos aptos para ser padres adoptivos", los que nos conocen no tenemos que contarles quienes somos y cuales son nuestros valores y principios, saquen ustedes sus propias conclusiones.

Gracias.

El denunciante es David Duarte. Les dejo el contacto: 3454180311