Al menos 5 muertos tras un nuevo ataque israelí en el sur del Líbano

Israel asegura que su objetivo era un militante de Hezbolá al que acusa de "operar desde dentro de una población civil", aunque reconoce que el ataque ha acabado con la vida de civiles y que investigará el incidente.

Los paramilitares afincados en Líbano dicen haber disparado solo una vez al otro lado de la frontera líbano-israelí desde que se alcanzó el alto el fuego entre las partes enfrentadas, pero Israel afirma sin pruebas que el grupo militante está tratando de reconstruir sus capacidades bélicas.



Varias personas escuchan en Dahiyeh (suburbio al sur de Beirut, Líbano) al líder de Hezbolá, Naim Kassem, pronunciar un discurso durante el miércoles 30 de julio de 2025 Bilal Hussein / AP

El presidente del parlamento libanés, Nabih Berri, ha declarado que cuatro de los muertos -los tres niños y su padre- tenían nacionalidad estadounidense. Los trabajadores diplomáticos de la embajada estadounidense en Beirut no han reaccionado por el momento ante el incidente.

Las autoridades libanesas han advertido de que los continuos ataques israelíes pueden hacer fracasar los recientes esfuerzos del país y de las fuerzas de paz de Naciones Unidas, que se retirarán de la línea azul a finales de año, por desarmar a Hezbolá. El presidente Joseph Aoun -presente en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU-, junto con el recién nombrado primer ministro Nawaf Salam, refrendaron el mes pasado un acuerdo para desmilitarizar a los paramilitares aliados de Irán.

Hezbolá mantiene que ya no tiene presencia militar al sur del río Litani y, sin embargo, se ha negado a negociar un hipotético desarme antes de que Israel cese sus ataques y se retire del sur del territorio libanés.



Un soldado de la ONU en una colina con vistas a Kfar Kila, un pueblo fronterizo destruido por ataques israelíes, el miércoles 20 de agosto de 2025 Hussein Malla / AP

Aoun, que asumió el cargo en enero, ha condenado este último ataque y ha pedido a la comunidad internacional que aumente la presión sobre Israel para que cumpla la tregua acordada. La guerra entre Hezbolá e Israel ha causado hasta la fecha la muerte de, al menos, 4.000 personas en Líbano, así como el desplazamiento forzoso de cientos de residentes al sur y al este del país.







Los responsables de Hezbolá afirman que el acuerdo de alto el fuego incumplido y el mecanismo de supervisión pactado con Estados Unidos, Francia y las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son ineficaces. En virtud del alto el fuego negociado con Washington, tanto Hezbolá como Israel debían retirar sus fuerzas del sur del Líbano y detener los ataques mutuos. Las fuerzas israelíes siguen ocupando cinco colinas libanesas a lo largo de la frontera.