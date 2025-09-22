En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.
Al menos 5 muertos tras un nuevo ataque israelí en el sur del Líbano
En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.Mundo22/09/2025 euronews
Israel asegura que su objetivo era un militante de Hezbolá al que acusa de "operar desde dentro de una población civil", aunque reconoce que el ataque ha acabado con la vida de civiles y que investigará el incidente.
Los paramilitares afincados en Líbano dicen haber disparado solo una vez al otro lado de la frontera líbano-israelí desde que se alcanzó el alto el fuego entre las partes enfrentadas, pero Israel afirma sin pruebas que el grupo militante está tratando de reconstruir sus capacidades bélicas.
Varias personas escuchan en Dahiyeh (suburbio al sur de Beirut, Líbano) al líder de Hezbolá, Naim Kassem, pronunciar un discurso durante el miércoles 30 de julio de 2025 Bilal Hussein / AP
El presidente del parlamento libanés, Nabih Berri, ha declarado que cuatro de los muertos -los tres niños y su padre- tenían nacionalidad estadounidense. Los trabajadores diplomáticos de la embajada estadounidense en Beirut no han reaccionado por el momento ante el incidente.
Las autoridades libanesas han advertido de que los continuos ataques israelíes pueden hacer fracasar los recientes esfuerzos del país y de las fuerzas de paz de Naciones Unidas, que se retirarán de la línea azul a finales de año, por desarmar a Hezbolá. El presidente Joseph Aoun -presente en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU-, junto con el recién nombrado primer ministro Nawaf Salam, refrendaron el mes pasado un acuerdo para desmilitarizar a los paramilitares aliados de Irán.
Hezbolá mantiene que ya no tiene presencia militar al sur del río Litani y, sin embargo, se ha negado a negociar un hipotético desarme antes de que Israel cese sus ataques y se retire del sur del territorio libanés.
Un soldado de la ONU en una colina con vistas a Kfar Kila, un pueblo fronterizo destruido por ataques israelíes, el miércoles 20 de agosto de 2025 Hussein Malla / AP
Aoun, que asumió el cargo en enero, ha condenado este último ataque y ha pedido a la comunidad internacional que aumente la presión sobre Israel para que cumpla la tregua acordada. La guerra entre Hezbolá e Israel ha causado hasta la fecha la muerte de, al menos, 4.000 personas en Líbano, así como el desplazamiento forzoso de cientos de residentes al sur y al este del país.
Los responsables de Hezbolá afirman que el acuerdo de alto el fuego incumplido y el mecanismo de supervisión pactado con Estados Unidos, Francia y las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son ineficaces. En virtud del alto el fuego negociado con Washington, tanto Hezbolá como Israel debían retirar sus fuerzas del sur del Líbano y detener los ataques mutuos. Las fuerzas israelíes siguen ocupando cinco colinas libanesas a lo largo de la frontera.
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
ECU 2025… Sofia y Facundo son los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia 2025.
En la madrugada de este lunes 22 de septiembre, se vivió la gran noche de finalización de esta edición 2025 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia, como ya es una tradición en las instalaciones del Club Ferrocarril, donde se conoció y se corono a los nuevos Soberanos del Estudiantado de nuestra ciudad.
ACTUALIZACIÓN DE LA TARJETA SUBE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, recuerda que desde este lunes 22 de septiembre hasta el viernes 26, se lleva a cabo un abordaje integral para la actualización de la tarjeta SUBE.
Miles de israelíes manifestaron contra Netanyahu: "Basta de guerra. Basta de muerte. Basta de víctimas"
Este sábado 20 de septiembre, miles de personas han salido a las calles de las ciudades más importantes de Israel para quejarse del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien acusan de no querer llegar a un pacto que permita liberar a los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, advirtiendo que esta podría convertirse en su “última noche” por la gran ofensiva militar que tiene como objetivo la ciudad de Gaza.
Venezuela denuncia que un destructor EE.UU. asaltó ilegalmente un barco pesquero
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela acaba de anunciar que un destructor de la flota de EE.UU. arremetió contra un navío donde viajaban trabajadores de la pesca, sin justificación alguna.
Le Pen será juzgada de nuevo por malversación de fondos de la Eurocámara más de un año antes de las presidenciales
París (EuroEFE).- La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen y otros once de los condenados por malversación de fondos del Parlamento Europeo serán juzgados de nuevo en apelación del 13 de enero al 12 de febrero de 2026, más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2027.
Lula critica la presencia militar de EEUU en el Caribe durante la cumbre de los BRICS
São Paulo, (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, durante una cumbre virtual de los BRICS celebrada este lunes.
Es la primera vez que esto sucede y no está prevista ninguna audiencia privada con el papa León XIV.
Fernanda Cornejo: “Solo uno de los delitos por los que se lo acusa a Bolsonaro puede implicar hasta 40 años de prisión”
En diálogo con Canal E, Fernanda Cornejo, analista internacional, analizó el juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil, acusado junto a otros siete implicados por un presunto intento de golpe de Estado en 2023.
Según el sitio Axios, el Departamento de Seguridad canceló la firma a último momento por un "error de comunicación" que un funcionario calificó de "vergonzoso".
Precio confirmado del dólar en Banco Nación para este lunes 22 de septiembre
Tras una seguidilla de jornadas complicadas para el mercado argentino, la cifra en la que abrirá la divisa norteamericana este lunes está confirmada
Yuyito González reveló el verdadero motivo de su separación de Javier Milei: "Cuando pasó..."
Este sábado 20 de septiembre, Yuyito González participó en La Noche de Mirtha (El Trece) y, como era de esperar que sucediera, Mirtha Legrand le preguntó por su relación con Javier Milei y los motivos que llevaron a poner fin al vínculo sentimental en abril de 2025.
La emisión encubierta y el descalabro económico tras Milei
A esta altura podemos mostrar realidades y no especulaciones sobre lo económico y la influencia que tiene en cada una de nuestras actividades cotidianas, o sea, cómo nos afectó desde el 9 de diciembre de 2023 hasta hoy.
