Sigue detenida en Israel la diputada electa Celeste Fierro, tras haber participado de la Flotilla Sumud con destino a Gaza
La diputada electa del Frente de Izquierda permanece detenida. El FIT y la Liga Internacional Socialista y diferentes organizaciones y personalidades exigen su liberación inmediata y denuncian la acción como una violación del derecho internacional.
La Cancillería argentina fue instada a intervenir mientras crece la solidaridad global con los activistas capturados.
La diputada electa del Frente de Izquierda (FIT) Celeste Fierro continúa detenida por fuerzas del ejército israelí mientras participaba de la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
El hecho tuvo lugar el 2 de octubre, pero el FIT lo informó a última hora del 3 de octubre a través de un comunicado.
“Exigimos la libertad de Cele Fierro y toda la Flotilla”, pidió el dirigente del MST Alejandro Bodart, quien detalló que ayer el ejército de Israel “interceptó” la Flotilla en aguas internacionales “violentando todo el derecho y actuando en forma ilegal”.
“No solo bombardea y asesina a miles de civiles palestinos en Gaza, sino que ni siquiera quiere permitir que esa población reciba alimentos y medicina, que era lo que llevaban las embarcaciones”, denunció Bodart.
El coordinador de la Liga Internacional Socialista (LIS) ponderó la marcha que se realizó ayer a Plaza de Mayo para “solidarizarse” con la Flotilla y detalló que el espacio ya se encuentra en comunicación con la Cancillería para que “intervenga directamente” por Fierro.
En tanto, la legisladora electa había posteado un video en sus redes sociales para dar cuenta de su detención y pidió que se “exija” la libertad de los integrantes de la Flotilla y el “fin del genocidio” en Gaza.
Diferentes organizaciones participaron de un audiencia en la Cancillería argentina el 3 de octubre “para reclamar la libertad inmediata de las y los secuestrados de la flotilla Global de Argentina Ezequiel Peressini, Celeste Fierro y Carlos Bertola. Que se garantice la integridad fisica de todas y todos y el inmediato retorno a nuestro país”, publicó en su cuenta de X el diputado del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano, que también participó de la flotilla.
Petición internacional urgente
“Nosotros, abajo firmantes, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la acción criminal del ejército de Israel que, en el día 1 de octubre, atacó y secuestró a los barcos de la Global Sumud Flotilla (GSF), impidiendo que llegaran a Gaza con ayuda humanitaria. Entre los activistas capturados se encuentra la compañera *Cele Fierro*, diputada argentina del MST en el FIT-U y militante de la LIS, junto a centenares de activistas de decenas de países”, señala la petición.
“Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los activistas secuestrados y el fin de la represión contra la flotilla. Reafirmamos que la solidaridad internacional no es un crimen: crimen es el bloqueo genocida impuesto por Israel contra el pueblo palestino, que impide el ingreso de alimentos, medicinas y suministros básicos a Gaza”, finaliza.
MU con información de la agencia NA
Argentina exportó 40 millones de toneladas de soja y el mercado busca equilibrio entre precios y divisas
La combinación de la presión de cosecha en Estados Unidos, las tensiones comerciales con China y los recientes cambios en las retenciones locales generan un escenario complejo para el agro argentino.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL VIERNES 10 DE OCTUBRE
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,
El mundo se moviliza por Gaza mientras Israel acaba con el futuro de los palestinos
Cuando se cumplen dos años del genocidio de Israel en la Franja y con el nuevo plan del presidente de EEUU que ofrece poca esperanzas a los gazatíes, la sociedad civil se solidariza más que nunca con la causa palestina.
NORFOLK, Virginia, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump no permitió que el cierre del gobierno interfiriera el domingo con su visita a Norfolk, Virginia, para felicitar a la Marina mientras celebra su 250 aniversario, utilizando su discurso para elogiar tanto la labor de la Marina como la suya.
Trump anunció un alto de bombardeos israelíes en Gaza
NO HAY JUSTIFICATIVOS PARA MATAR INOCENTES, quien mata o manda a matar inosentes es un asesino
Alemania reafirmó ante la ONU su postura a favor de la solución de los dos Estados para la guerra en Gaza
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, brindó ante la ONU un discurso tajante, donde expresó su preocupación por la situación en Gaza, a la que calificó como “un infierno en la Tierra” y una “pesadilla humanitaria”.
En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.
Tras varios días de combates, el Ejército israelí intensificó la ofensiva y confirmó la entrada de tanques en Ciudad de Gaza
La toma de la Ciudad de Gaza, dentro de la llamada ‘Operación Carros de Gedeón II’, avanzó este domingo más profundamente en la capital palestina, intensificando los combates en varios sectores.
Miles de israelíes manifestaron contra Netanyahu: "Basta de guerra. Basta de muerte. Basta de víctimas"
Este sábado 20 de septiembre, miles de personas han salido a las calles de las ciudades más importantes de Israel para quejarse del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien acusan de no querer llegar a un pacto que permita liberar a los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, advirtiendo que esta podría convertirse en su “última noche” por la gran ofensiva militar que tiene como objetivo la ciudad de Gaza.
Venezuela denuncia que un destructor EE.UU. asaltó ilegalmente un barco pesquero
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela acaba de anunciar que un destructor de la flota de EE.UU. arremetió contra un navío donde viajaban trabajadores de la pesca, sin justificación alguna.
Sesión explosiva en Diputados: la oposición busca aprobar la Ley de DNU, sancionar a Espert e interpelar a Karina Milei
No faltó nada. La oposición puso toda la carne al asador en la “mega sesión” que intentará llevar adelante el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, a pocas semanas de las elecciones.
Chau “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”: Javier Milei eliminó el feriado que decretó Cristina Kirchner
El Gobierno revirtió el cambio de nombre del 12 de octubre. A pesar de la controversia, habrá un fin de semana largo, ya que se dispuso un feriado puente.
MotoGP: el campeón Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en el GP de Indonesia
El español perdió el control tras un choque y tuvo un duro accidente que podría dejarlo con una fractura.
Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE
Se acerca el final para el Torneo Clausura de Fútbol y a falta de dos fechas hay 8 equipos separados por sólo 3 puntos. Santa María fue el gran ganador de la fecha 9 porque con su triunfo ante Alberdi quedó sólo arriba en la tabla de posiciones con 16 puntos.
