La Policia de Entre Rios Informa

15/09/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 18:50 hs. aproximadamente, mientras se realizaba control sobre el carril NORTE-SUR de ingreso la provincia por la Autovía RN14, se logró detener la marcha de un vehículo, Marca Ford, modelo ka, conducido por un masculino de 46 años de edad, DNI N° 93622810, oriundo de la Matanza, Pcia de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado a través de los sistemas informáticos MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR DE FECHA 05/05/2022, solicitado por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba. Informada la situación a la U.F.I. de Chajarí, se ordenó el formal secuestro del rodado y la identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

15/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL MABRAGAÑA (Masculino C/Averiguación de Paradero, Policía de Río Negro): En la fecha, realizando controles de vehículos y personas, se logró identificar a un masculino mayor de edad, oriundo de la Provincia de Buenos Aires, el cual, se movilizaba en forma peatonal. Al verificar su identidad en el SIFCOP, surge como novedad un pedido de localización y averiguación de paradero de fecha 13/10/16 solicitado por la unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 09, solicitado por la DDI de Junín. Hecho que fue informado al fiscal de turno, quien ordenó la actuaciones de estilo y la notificación del masculino.

16/09/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 14:45 hs. aproximadamente, se logró detener la marcha de un vehículo, marca Renault, modelo Duster, conducido por un masculino de 29 años de edad, oriundo de la ciudad de San Fernando, Pcia. de Buenos Aires. Una vez presentada la documentación del vehículo y del conductor, se verifica en los sistemas informático MINSEG y SIFCOP, donde surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR DE FECHA 03/04/2025 SOLICITADO POR LA FISCALÍA N° 20 DE LA MATANZA, PCIA DE BUENOS AIREA”. Informado el hecho a la U.F.I. de Chajarí, se ordena el correspondiente Secuestro del rodado y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

16/09/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 10:45 hs. aproximadamente, se logró detener para controlar un vehículo, Marca Volkswagen, modelo Gol Trend 1.6, conducido por un masculino de 20 años de edad, oriundo de la ciudad de Mercedes, Pcia. de Corrientes. Una vez presentada la documentación del rodado y del conductor, se controla a través de los sistemas informáticos MINSEG y SIFCOP, donde surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO DE FECHA 24/10/2017 SOLICITADO POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 9, SECRETARÍA 12”. Informado el hecho a la U.F.I. de Chajarí, se ordena el correspondiente Secuestro del rodado y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

17/09/25 - PUESTO DE CONTROL VIAL BRAZO LARGO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 17:15 hs. Se logró detener la marcha de un Vehículo marca Renault, modelo 21 GTX, color gris, el cual ingresaba a la provincia conducido por un masculino de 54 años, oriundo de Concordia – E.R. Seguidamente se controla la documentación del rodado y se constata que los cristales tenían una numeración distinta al dominio. También al controlar el número de chasis y motor, constando que los mismos, se encuentran asociados a otro dominio. Informada esta situación al Fiscal Auxiliar de Villa Paranacito, se dispone el formal secuestro del vehículo por infracción al Artículo 289º Inc. 1° del CPA. y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

17/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL SANTA MARÍA (Masculino con solicitud de paradero): En la fecha, siendo las 17:30 horas, se logró la detención para control de un vehículo marca FIAT, modelo TORO, conducida por un masculino de 50 años de edad, oriundo de la localidad de San Martín, Pcia. de Mendoza. Al verificar la documentación del rodado y del conductor a través del sistema SIFCOP, surge como novedad una medida vigente de fecha 01/08/2017, por infracción a la Ley 24.769 (obligaciones tributarias) a fin de regularizar situación ante el Juzgado Federal N° 1 de la provincia de Mendoza. Situación que fue informada al juzgado interviniente quien dispuso la correcta notificación al causante, continuando la causa en trámite.

17/09/2025 - CONTROL VIAL PASO TELÉGRAFO (CONSTATACIÓN DE GARRAPATAS EN ANIMALES BOVINOS) En la fecha, siendo las 23:30 horas, se logró detener para control, un camión que ingresa a la Provincia de Entre Ríos, proveniente desde Provincia de Corrientes, con destino a la Localidad de Álvarez, Rosario, Provincia de Santa Fe, siendo éste marca SCANIA, modelo G340, remolcando acoplado marca F.H., conducido por un masculino mayor de edad, transportando según DUT, la cantidad de 80 animales bovinos. Al realizarse el control de los animales se constata la presencia de garrapatas sobre animales transportados. Ante esta situación, se dio intervención a personal de S.E.N.A.S.A. Departamento La Paz, quienes labraron las actas correspondientes, disponiendo que el conductor regrese a su lugar de origen.

18/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL GUALEGUAYCHÚ (Procedimiento Ley de Pesca N°4892): En la fecha, siendo las 18:30 hs. realizando un operativo conjunto con personal de Brigada Abigeato DGPDR sobre RP16 acceso a Gualeguaychú, se logró detener la marcha de un vehículo con equipo térmico marca Fiat modelo Fiorino, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la ciudad de Victoria – E.R. transportando 820 kg de pescados de diferentes especies (Bogas, Sábalos, Tarariras y Paties). Una vez controlada la carga se constata que 500 kg se encuentran fuera de medida, no dando la talla reglamentaria para su comercialización. Por tal motivo se procedió a realizar las actas de estilo por infracción a la Ley de Pesca N°4892.

18/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL BRAZO LARGO: (Restitución de Menor a su hogar): En la fecha, siendo las 17.15 horas, se logró detener para control un Volkswagen Polo de color gris, a solicitud de Comisaria Holt Ibicuy. Constatando que en dicho rodado, se movilizaban tres personas. Dos personas mayores de edad y una persona menor de edad, sin vínculo familiar directo. En relación al hecho, intervino el Fiscal Auxiliar de Villa Paranacito y el Juzgado de Garantías N° 01 de Gualeguaychú – quien dispuso la Detención de uno de los masculinos mayor de edad y la restitución al hogar de la menor. Continuando con las diligencias de rigor personal policial de Comisaría Ibicuy, siguiendo las directivas de la Fiscalía interviniente.

19/09/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 10:30 horas, se logró detener para control un vehículo marca RENAULT, modelo KANGOO PH3, conducido por un masculino de 42 años de edad, oriundo del Departamento MONTECARLO, Provincia de MISIONES, quien circulaba desde la provincia de Buenos Aires hacia su domicilio. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado a través de los sistemas de

interconsulta MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un Pedido de Secuestro Vehicular de fecha 14/09/2023 solicitado por la UFIYJ N° 01 de LA MATANZA. Seguidamente se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispone el formal Secuestro del Vehículo como así también la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

19/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL PUENTE DE HIERRO (INFRACCIÓN LEY PROV. DE CARNES 7292) En la fecha, siendo las 11:40 Horas, se logró detener la marcha de un camión marca Mercedes Benz, modelo Accelo 1016, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la localidad de Mocoretá, provincia de Corrientes. Una vez controlada la documentación del transporte, se pudo constatar que el mismo transportaba embutidos sin ningún tipo de documentación y/o habilitación de SENASA del rodado. Dando intervención al personal de Dirección General de Prevención Delitos Rurales Feliciano quien formaliza las actas correspondientes por infracción a la Ley Provincial de Carnes 7292 y demás disposiciones vigentes.

19/09/2025 PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 13:30 horas, se logró detener para control un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo SURAN, conducido por un masculino de 52 años de edad, oriundo de la localidad de BONPLAND, Provincia de CORRIENTES, quien circulaba desde la localidad de Monte Caseros provincia de Corrientes hacia la localidad de Concordia – E.R; una vez controlada la documentación y el dominio del rodado a través de los sistemas de consulta MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un Pedido de Secuestro Vehicular de fecha 21/03/2025 solicitado por el JUZGADO DE PAZ N° 1 de la localidad de PARANÁ. Informada la situación a la U.F.I. Chajarí, se dispuso el formal Secuestro del vehículo como así también la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

19/09/25 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 20:40 horas, se logró detener la marcha de una camioneta marca TOYOTA, modelo HILUX 4X4, conducida por un masculino de 56 años, oriundo del Partido de MORENO, Provincia de BUENOS AIRES, quien circulaba desde la provincia de Buenos Aires hacia el vecino país de Paraguay. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado en el sistema de interconsultas MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un Pedido de Secuestro Vehicular de fecha 22/11/2024, Causa Caratulada como HURTO AGRAVADO. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispone el formal Secuestro del vehículo y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

19/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL NOGOYÁ (Secuestro de Estupefacientes): En la fecha, siendo las 13:30 horas y realizando un operativo conjunto con personal de la G.N.A. se logró detener la marcha de un camión marca Mercedes Benz, modelo 1624, conducido por un masculino de 31 años de edad, oriundo del Partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, el cual transporta huevos. Seguidamente se solicita la documentación de respaldo de la mercadería y su habilitación de SENASA, careciendo el conductor de dichos permisos. Seguidamente y ampliando el control, se da intervención al Can Antinarcótico Roco y su guía, notando un cambio de actitud, al hacer contacto con un bolso y pertenencias del conductor. Hecho que fue informado a la UFI en turno, quien ordenó se proceda de conformidad a lo dispuesto en el Art. 230 Bis C.P.P.A. en presencia de los testigos civiles. Avanzando con el procedimiento se logró el hallazgo de un envoltorio de 8.8 gramos con las cantidad de 04 gramos de Cannabis Sativa. Avanzando con el Secuestro de las sustancias prohibidas. En relación a la carga se dispuso que la misma sea precintada según regulación SENASA y regrese a la granja de origen.

20/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL VICTORIA (Secuestro de Estupefacientes): En la fecha, siendo las 12:10 horas, a instancias de un Operativo en conjunto con Personal de la Div. Drogas Peligrosas de la Jef. Dptal. Victoria, se logró detener la marcha de un automóvil marca Volkswagen, modelo Golf, el cual se disponía a ingresar a nuestra provincia proveniente de la ciudad de Rosario, en el que se movilizaban cuatro hombres mayores de edad. Una vez controlada la documentación del vehículo y de los ocupantes, se pudo observar a simple vista en el buche porta elementos de la puerta delantera derecha, un sobre yerbero abierto, conteniendo en su interior una pequeña bolsa tipo "ziploc", con varias piedras cristalinas de color marrón en su interior. Es por ello, que ante la posible presencia de material estupefacientes de origen sintético, se puso en conocimiento al Juzgado Federal de la ciudad de Victoria, ordenando que se proceda conforme a lo estipulado en el Art. 230° BIS del C.P.P.A. acompañados por testigos civiles. Una vez resguardada la sustancia estupefacientes, la misma arroja un peso de 1,15 Grs. tratándose de una sustancia de origen sintético conocida como "CRISTAL"; seguidamente se procede al formal secuestro del material estupefaciente y a la correcta identificación de los masculinos, continuando la causa en trámite.

20/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL NOGOYÁ (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 00:30 horas, se logró detener para control un vehículo marca Mercedes Benz, modelo 710, siendo una Grúa de Auxilio, conducido por un masculino de 55 años, oriundo de la ciudad de Nogoyá, quien transporta 01 (un) vehículo en la plancha, siendo de marca CITROEN, modelo C3 PICASSO 1.6, movilizándose además el dueño del mismo, siendo este un masculino de 40 años de edad, oriundo de la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Seguidamente se controla la documentación y el domino del vehículo transportado, constatando que la numeración de los cristales, se corresponden con otro dominio a su vez, en un control más exhaustivo del número de Motor y Chasis, a través de la Página de DNRPA, el mismo se encuentra dado de BAJA C/RECUPERACIÓN DE PIEZAS de fecha 28/04/2025. Informada esta situación a la U.F.I. de Nogoyá, se dispuso el formal secuestro del rodado y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

20/09/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL NOGOYÁ (SECUESTRO Y ENTREGA VEHICULAR): En la fecha, siendo las 13:00 horas, se logró la detención para control de un vehículo, marca RENAULT, modelo KANGOO, conducido por un masculino de 39 años de edad, oriundo de la ciudad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, se pudo determinar que la información plasmada en la Cédula de Identificación Automotor, es coincidente para el Chasis y no así con el Motor (No habiendo pedidos de Secuestros vigentes). Informada la novedad a la UFI Nogoyá, se ordena el Secuestro y Entrega del vehículo, intimando al conductor a regularizar la situación en un plazo perentorio.

20/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL TÚNEL (SECUESTRO DE ANFETAMINAS): En la fecha, siendo las 15:50 horas y en circunstancia en las que se realizaba operativo conjunto con la G.N.A. – se logró detener para control un automóvil marca Renault modelo Sandero Stepway que intentaba salir de la provincia, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de - Santa Fe; el cual, se movilizaba con una femenina y otro masculino todos mayor de edad. Una vez controlada la documentación del rodado, se pudo constatar que los mismos transportaban una bolsa tipo ziploc transparente con un total de 25 pastillas de forma de corazón similares a la sustancia estupefacientes conocida como "éxtasis". Seguidamente se informa esta situación a la UFI Paraná y se da intervención al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizan el test reactivo de la sustancia, arrojando un peso de 14,2 gramos de anfetamina. Informado el resultado a la UFI en turno se ordena el formal Secuestro de la sustancia y la correcta identificación de estas personas, quedando supeditados a la presente causa.

21/9/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL NOGOYÁ: Efectuando Operativo en conjunto con Gendarmería Nacional, se detuvo la marcha de un vehículo marca Audi, modelo A3 SPORTBACK 2.0 T FSI, color blanco, en el cual, se movilizaban tres ocupantes. Controlada la documentación y el dominio del vehículo, se pudo constatar además que transportaban un envoltorio de nylon color negro conteniendo alguna sustancia prohibida. Seguidamente se le da intervención al personal de Drogas Peligrosas quienes realizan Test de Campo dando RESULTADO positivo para Clorhidrato de Cocaína con un peso de 0,6 gr. A instancias de este procedimiento también se procedió a la Detención de un masculino por infracción a la Ley Orgánica Provincial N° 3815 Art. 41° y 43º y sus Modificatorias en vigencia. Causa con conocimiento de UFI Nogoyá quien dispone el formal secuestro de la sustancia y la correcta identificación de todos los ocupantes. En cuanto a la aprehensión del masculino, el mismo fue trasladado a Jefatura Departamental Nogoyá.

21/09/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR) En la fecha, siendo las 10:35 horas, se logró controlar una camioneta marca FORD, modelo RANGER DC, conducida por un masculino de 41 años oriundo del Partido de MORENO Provincia de BUENOS AIRES. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, en el sistema de interconsulta MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un Pedido de Secuestro de fecha 26/11/2024 S/ EJECUTIVO, solicitado por el Juzgado de Paz de Primera Categoría de Villa Cabello (Misiones). Informada la situación a la U.F.I. de Chajarí, se ordenó el formal Secuestro del vehículo y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

Desde el día viernes 18/09/25 hasta el 21/09/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 21.366 vehículos y un egreso estimado de 20.242 de vehículos.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 2.108 controles, durante el fin de semana de los cuales (07) siete, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHOLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 401 (cuatrocientos uno) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 37 (Armas de Fuego) secuestradas y 77 (setenta y siete) detenidos.

“Continuamos trabajando con el firme propósito de hacer de nuestra provincia un lugar más seguro. Estamos para cuidarte…”.