Miles de israelíes manifestaron contra Netanyahu: "Basta de guerra. Basta de muerte. Basta de víctimas"

Uno de los actos principales se realizó en Jerusalén, del que participaron Anat Angrest, Einav Zangauker, Michel Iluz, Ofir Braslavski, Anat Angrest y rehenes liberados como Yair Horen.

Netanyahu afirmó que “nunca habrá un Estado palestino” y ratificó un acuerdo para la construcción de viviendas en Cisjordania

En Tel Aviv también se hizo una manifestación masiva donde familiares de las personas retenidas en la franja de Gaza hablaron ante la multitud reunida en Shaar Begin. “Basta de guerra. Basta de muerte. Basta de víctimas. No voy a permitir que mi dolor sea empleado en la venganza. Quiero cambios”, dijo Galit Dan, madre e hija de víctimas mortales del ataque del pasado 7 de octubre de 2023, según el diario israelí “Yedioth Aharonoth”.

Shai Moses, sobrino del rehén liberado Gadi Moses, exigió acciones: “El Gobierno israelí aprovecha la emergencia para convertirnos en Esparta. Es el momento de una huelga general. Es el momento de tomar las calles hasta que vuelva el último rehén”. Por su parte, Ruhama Albag, tía de Liri Albag, una de las rehenes liberadas, denunció a los líderes israelíes por “quemar nuestro hogar, esta vez desde dentro” y los acusó de estar “enganchados a la guerra”.



Un muerto en un bombardeo de un dron israelí en el sur de Líbano

Un hombre falleció este sábado como consecuencia del bombardeo de un dron israelí sobre un coche en la carretera de Jardali, entre los distritos de Mabatiye y Marjayún, al sur de Líbano, informó el diario “L'Orient-Le Jour”, en un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas israelíes que rompe el alto al fuego pactado. La víctima fue identificada como Hasán Chahrur, originario de Jiam que vivía en Marjayún.

Los voceros del ejército israelí confirmaron el ataque y lo justificaron diciendo que “el terrorista ha participado en intentos de reunir información sobre las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Líbano. Una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano”.

Aunque hay un alto al fuego vigente desde noviembre de 2024, Israel lanzó decenas de ataques contra el Líbano, explicando que sus acciones están centradas en Hezbolá y, por ese motivo, no viola el pacto de no agresión que firmó. El acuerdo alcanzado también indicaba que Israel y Hezbolá debían sacar sus tropas del sur de Líbano, sin embargo, el ejército de Netanyahu todavía mantiene cinco puestos en el territorio de su país vecino.

