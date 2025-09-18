"Desafío 4 Pueblos": la última fecha del Circuito de Cross Aventura será en Colonia Ayuí

El "Desafío 4 Pueblos" es una innovadora competencia de Cross Aventura que vincula a cuatro localidades entrerrianas a través de un circuito de cuatro fechas, ofreciendo distintos terrenos y paisajes de la región. Las distancias para estas pruebas son de 5 y 10 kilómetros, combinando la exigencia física con el contacto directo con la naturaleza.

Las tres primeras fechas se desarrollaron con total éxito teniendo como epicentros Los Charrúas, Federación y la Criolla, mientras que la cuarta y última fecha será el 27 de septiembre en Colonia Ayuí, donde se realizará la premiación.

Desde la organización remarcaron que el "Desafío 4 Pueblos" es una propuesta atractiva para atletas locales y de toda la región, gracias a sus premios y un espíritu de camaradería entre los municipios y participantes. En cada fecha se otorgaron medallas y trofeos para la clasificación general y por categorías. En la gran final habrá premios, incluyendo premios en efectivo para la general y al campeón de cada categoría.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el siguiente enlace https://www.encarrera.com.ar/colonia/ . Además, desde la organización indicaron que los corredores que no hayan participado de los otros tres circuitos también pueden inscribirse para la última fecha.

La competencia ya ha revelado su remera oficial para esta edición, la cual será entregada a los primeros 150 inscriptos con pago confirmado (los talles se asignarán según disponibilidad de stock).

El "Desafío 4 Pueblos" busca consolidar un circuito regional para promover el deporte y la integración entre las comunidades, con expectativas ya puestas en la segunda edición para el 2026.