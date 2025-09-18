PREGONANDO PREGONANDO

"Desafío 4 Pueblos": la última fecha del Circuito de Cross Aventura será en Colonia Ayuí

El Municipio de Colonia Ayuí informa que ya están abiertas las inscripciones para la cuarta y última fecha del circuito de Cross Aventura "Desafío 4 Pueblos", que culminará el 27 de septiembre en la localidad ofreciendo un circuito enmarcado en la naturaleza local.

deportes18/09/2025 Juan Pablo Portugau
cros aventuro
cros aventuro

El "Desafío 4 Pueblos" es una innovadora competencia de Cross Aventura que vincula a cuatro localidades entrerrianas a través de un circuito de cuatro fechas, ofreciendo distintos terrenos y paisajes de la región. Las distancias para estas pruebas son de 5 y 10 kilómetros, combinando la exigencia física con el contacto directo con la naturaleza.

Las tres primeras fechas se desarrollaron con total éxito teniendo como epicentros Los Charrúas, Federación y la Criolla, mientras que la cuarta y última fecha será el 27 de septiembre en Colonia Ayuí, donde se realizará la premiación. 

Desde la organización remarcaron que el "Desafío 4 Pueblos" es una propuesta atractiva para atletas locales y de toda la región, gracias a sus premios y un espíritu de camaradería entre los municipios y participantes. En cada fecha se otorgaron medallas y trofeos para la clasificación general y por categorías. En la gran final habrá premios, incluyendo premios en efectivo para la general y al campeón de cada categoría.cros aven

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el siguiente enlace https://www.encarrera.com.ar/colonia/ . Además, desde la organización indicaron que los corredores que no hayan participado de los otros tres circuitos también pueden inscribirse para la última fecha. 

La competencia ya ha revelado su remera oficial para esta edición, la cual será entregada a los primeros 150 inscriptos con pago confirmado (los talles se asignarán según disponibilidad de stock).

El "Desafío 4 Pueblos" busca consolidar un circuito regional para promover el deporte y la integración entre las comunidades, con expectativas ya puestas en la segunda edición para el 2026.cros 27 set

Últimos artículos
concejo delliberante vota

EL CONCEJO DELIBERANTE RATIFICA POR UNANIMIDAD LA EXCLUSIÓN DE UN PROVEEDOR INVESTIGADO POR LA JUSTICIA

Monica Saavedra
Concordia18/09/2025

El Concejo Deliberante de Concordia llevó a cabo su 24ª Sesión Ordinaria este jueves, una jornada productiva que incluyó el tratamiento de 28 expedientes, la ratificación de una decisión polémica y la aprobación de proyectos de gran impacto cultural y tecnológico para la ciudad. La sesión, presidida por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza, contó con la presencia de doce de sus miembros. La única ausencia justificada fue la del concejal Javier Aguilar.

concejo deliberante en pleno

EL CONCEJO DELIBERANTE RATIFICA LA EXCLUSIÓN DE UN PROVEEDOR INVESTIGADO POR LA JUSTICIA

Mónica Saavedra
Concordia18/09/2025

En una decisión unánime que enfatiza la transparencia en la gestión pública, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves, un proyecto de resolución que rechaza el recurso de apelación de las firmas Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones SAS. De esta forma, el cuerpo legislativo ratificó la suspensión de ambas empresas del Registro de Proveedores de la Municipalidad, una medida adoptada previamente por el Departamento Ejecutivo.

Te puede interesar
mtb

Amigos del MTB CULMINA LA TEMPORADA “RURAL”

Edgardo Perafan
deportes18/09/2025

Este sábado llegará a su fin la temporada de Duatlon Rural Concordiense que tiene la organización de Amigos del MTB y que tendrá como epicentro la Bodega Robinson, dado que por caminos aledaños a la misma transitará la carrera.

YOO SOO

En Buenos Aires MUY BIEN EL YOO-SIN

Edgardo Perafan
deportes17/09/2025

El Instituto Yoo Sin, de la Escuela del Master Miguel Angel Paccot, estuvo presente en el Torneo Metropolitano en Buenos Aires, de la Asociación ATRA, uno de los más importantes del país. El team concordiense obtuvo excelentes resultados, que detallamos a continuación.

flore

Maratón de Reyes FLORES EN PRIMAVERA

Edgardo Perafan
deportes16/09/2025

El día lunes temprano empezó a cobrar fuerza la versión de que Marcelo Flores volverá a hacerse cargo de la Maratón de Reyes, Edición 2026. Si bien nadie lo ha hecho oficial desde la Municipalidad de Concordia, el mismo lunes se habría confirmado que el citado líder de la Asociación Los Galgos estará al frente de la máxima prueba atlética de nuestra ciudad.

kataye

Sábado y domingo TORNEO NACIONAL DE KARATE

Edagardo Perafan
deportes16/09/2025

Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre se realiza en el Club Estudiantes, en su Gimnasio Anexo, un Torneo Nacional de Karate, que organiza el reconocido instructor Julio Chuquel.

Lo más visto
pami

LA COMUNIDAD TRABAJADORA ORGANIZADA EN POYO A LOS TRABAJADORES DEL PAMI.-

 C.G.T. CONCORDIA. E.RIOS.-
Concordia18/09/2025

“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-