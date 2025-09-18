PREGONANDO PREGONANDO

Amigos del MTB CULMINA LA TEMPORADA “RURAL”

Este sábado llegará a su fin la temporada de Duatlon Rural Concordiense que tiene la organización de Amigos del MTB y que tendrá como epicentro la Bodega Robinson, dado que por caminos aledaños a la misma transitará la carrera.

deportes18/09/2025 Edgardo Perafan
mtb
mtb

Claro que desde la organización desde hace unas horas miran al cielo y consultan distintos sitios de pronósticos de clima, ya que en todos se anuncian lluvias hasta el fin de semana. Por ello, seguramente este viernes van a dar el parte definitivo sobre si se puede correr o no. Las ganas y la voluntad están, por supuesto, pero a veces el clima frena todo.
El sábado desde las 15 horas se pondrá en marcha la prueba, que tendrá 3 kilómetros de Pedestrismo, 20 de de Mountain Bike Rural y nuevamente 3 de Pedestrismo. Recordemos que el Pedestrismo es tipo cross, es decir a campo traviesa.
Se podrá participar de la prueba de manera Individual y en Duplas por sumatoria de edades.
Las inscripciones tienen un buen ritmo y se reciben a través del sitio oficial www.encarrera.com.ar/dua y desde la organización hacen saber que se pueden inscribir hasta este viernes 19 en horas del mediodía.
También se hace saber que la entrega de los Kits de Carrera se entregarán el mismo sábado de 13.30 a 14.30 horas en Bodegas Robinson para todos, es decir tanto para los locales como para los que ya lleguen para disputar la competencia desde otras localidades.
Cabe destacar que en la Fecha Coronación se premiará del 1° al 5° en cada categoría. En tanto, por el Campeonato por Equipos se premiará a los tres primeros equipos más numerosos con órdenes de compra en “Campoy Alimentos”.
Las categorías que estarán en competencia son Caballeros Individuales: Juveniles 14 a 19 años, Elite 20 a 29, Máster A 30 a 39, Máster B 40 a 49, Máster C de 50 a 59, Máster D 60 en adelante.
Individuales Damas: Juveniles 14 a 19 años, Damas A 20 a 35, Damas B 36 a 45, Damas C 46 en adelante. También habrá Damas Únicas, Mixtas (sumatoria de edades), hasta 49 años, 50 a 69, 70 a 89 y más de 90. En Caballeros (sumatoria de edades): Hasta 49 años, 50 a 69, 70 a 89, 90 a 109 y más de 110 años.

