Este fin de semana LA “A” Y LA “B” NO JUEGAN

La situación venía complicada porque los pronósticos anunciaban lluvia y se agregó que es fin de semana estudiantil, con el 21 de septiembre que cae domingo. Entonces, otra gran ausencia será la de la policía y su presencia es vital para que se jueguen los partidos porque es imposible que empiecen sin ellos.

El tema es que justamente la totalidad de los agentes que habitualmente cubren los eventos estarán abocados al operativo de control por el Día del Estudiante y el sábado también habrá otras actividades relacionadas que los tendrán ocupados. Entonces, la Liga no demoró nada y este miércoles emitió el comunicado en conjunto (con la policía) que dice textualmente lo siguiente: “la Jefatura de Policía Departamental Concordia ha comunicado que durante los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre no podrán prestar servicios en los diferentes estadios, por encontrarse abocados a la seguridad de la “Fiesta del Estudiante”. Por tal motivo, la Liga Concordiense de Fútbol ha decidido no programar encuentros de Categorías Mayores durante estas dos jornadas. La actividad futbolística se limitará únicamente a partidos de Fútbol Infantil”.

La Liga no había programado nada para este fin de semana, por lo que seguramente la semana que viene dictaminará cómo se jugarán la fecha 8 de Primera División y la 22 de la Primera División B. Ambos campeonatos están “que arden” y sin duda hay mucha expectativa en el aficionado por seguir atentamente el mismo. Recordemos que en la “A” se destaca claramente el choque entre Victoria y Comunicaciones, quienes están muy comprometidos en la parte de abajo de la tabla, por promoción y descenso, por lo que será un partido decisivo para ambos. También se destaca Libertad vs. Colegiales, el puntero con otro comprometido abajo como el equipo pompeyano. San Lorenzo vs. Nebel será otro de los muy buenos partidos de esa fecha. Pero habrá que esperar poco más que una semana para que vuelva la acción.