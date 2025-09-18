PREGONANDO PREGONANDO

Después de una maravillosa noche vienen los agradecimientos

El pasado sábado 13 de setiembre en el Club Estudiantes, EL VERDE, se realizó la cena conmemorando el DIA DEL BOXEADOR.

GRAN NOCHE DEL BOX (1)
GRAN NOCHE DEL BOX (1)

Fue una noche espectacular, estaban todos los amantes de los guantes, muchos no fueron sabrán los por qué. Pero bueno era una fiesta de reconocimiento a los boxeadores y boxeadoras que viven por este hermoso deporte, que gana amigos de verdad.Los Organizadores de esta cena de homenaje, -(COMISION MUNICIPAL DE BOX.)- agradece por nuestro intermedio a quienes de alguna manera aportaron desinteresadamente su granito de arena para que todo haya salido más que bien

GRAN NOCHE DEL BOX (85)

Sin dudas que algunos nombres o personas nos estaremos olvidando mencionar (pedimos disculpas)

Sindicato de Panaderos, Municipalidad de Concordia, Jorge Gidobono ( vaquilla) Soda Esperanza, Guantes Boxing Life, Mayito Electrónica, Club Estudiantes, Sergio Rosales, Panadería La Negrita, Familia  Espindola, Corralón Los Amigos de Sergio Tata Aguilera, Alcides Alasina, Tatita Cumi, Tacita Cumi ( grabados laser) Infobyn/pregonando, la participación de los músicos y sonidistas, Los Docentes, La Rocola y Jorge Vega y su conjunto.

MUCHAS GRACIASGRAN NOCHE DEL BOX (98)

concejo delliberante vota

EL CONCEJO DELIBERANTE RATIFICA POR UNANIMIDAD LA EXCLUSIÓN DE UN PROVEEDOR INVESTIGADO POR LA JUSTICIA

Monica Saavedra
Concordia18/09/2025

El Concejo Deliberante de Concordia llevó a cabo su 24ª Sesión Ordinaria este jueves, una jornada productiva que incluyó el tratamiento de 28 expedientes, la ratificación de una decisión polémica y la aprobación de proyectos de gran impacto cultural y tecnológico para la ciudad. La sesión, presidida por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza, contó con la presencia de doce de sus miembros. La única ausencia justificada fue la del concejal Javier Aguilar.

concejo deliberante en pleno

EL CONCEJO DELIBERANTE RATIFICA LA EXCLUSIÓN DE UN PROVEEDOR INVESTIGADO POR LA JUSTICIA

Mónica Saavedra
Concordia18/09/2025

En una decisión unánime que enfatiza la transparencia en la gestión pública, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves, un proyecto de resolución que rechaza el recurso de apelación de las firmas Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones SAS. De esta forma, el cuerpo legislativo ratificó la suspensión de ambas empresas del Registro de Proveedores de la Municipalidad, una medida adoptada previamente por el Departamento Ejecutivo.

pami

LA COMUNIDAD TRABAJADORA ORGANIZADA EN POYO A LOS TRABAJADORES DEL PAMI.-

 C.G.T. CONCORDIA. E.RIOS.-
Concordia18/09/2025

“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-