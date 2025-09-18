Después de una maravillosa noche vienen los agradecimientos

Fue una noche espectacular, estaban todos los amantes de los guantes, muchos no fueron sabrán los por qué. Pero bueno era una fiesta de reconocimiento a los boxeadores y boxeadoras que viven por este hermoso deporte, que gana amigos de verdad.Los Organizadores de esta cena de homenaje, -(COMISION MUNICIPAL DE BOX.)- agradece por nuestro intermedio a quienes de alguna manera aportaron desinteresadamente su granito de arena para que todo haya salido más que bien

Sin dudas que algunos nombres o personas nos estaremos olvidando mencionar (pedimos disculpas)

Sindicato de Panaderos, Municipalidad de Concordia, Jorge Gidobono ( vaquilla) Soda Esperanza, Guantes Boxing Life, Mayito Electrónica, Club Estudiantes, Sergio Rosales, Panadería La Negrita, Familia Espindola, Corralón Los Amigos de Sergio Tata Aguilera, Alcides Alasina, Tatita Cumi, Tacita Cumi ( grabados laser) Infobyn/pregonando, la participación de los músicos y sonidistas, Los Docentes, La Rocola y Jorge Vega y su conjunto.

MUCHAS GRACIAS