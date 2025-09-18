LA COMUNIDAD TRABAJADORA ORGANIZADA EN POYO A LOS TRABAJADORES DEL PAMI.

Argentina le ganó un partido durísimo a Francia y se metió en los octavos de final del Mundial de Vóley
Los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron primeros en el Grupo C, ya que también habían derrotado a Finlandia y Corea del Sur.
PREGONANDO PREGONANDO
“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-Concordia18/09/2025 C.G.T. CONCORDIA. E.RIOS.-
SUTEPA (Sindicato de Trabajadores del PAMI), Asociación Trabajadores del Estado ATE, PAMI y la Unión de Trabajadores del PAMI (UTI) quienes determinaron el lanzamiento de un férreo plan de lucha y movilización ante los brutales recortes y despidos del personal en la obra social que atienden a los trabajadores jubilados y sus familias.-
La acción sumamente cruel y devastadora de la despótica autocracia libertaria ha impactado de lleno en el sector más vulnerable de la sociedad argentina con la expulsión de hombres y mujeres que pertenecían a la planta permanente y que estaban altamente calificados por su capacitación, dedicación y atención personalizada a los afiliados del PAMI.-
Se constituye la jornada de hoy, 18 de septiembre de 2025, como la primera etapa de una medida de fuerza que se irá incrementando si las autoridades no atienden los reclamos. La misma consiste en un cese de tareas de 11 a 12 horas en todos los edificios del Instituto a nivel nacional.-
Se sabe que el gobierno, luego de proceder a su vaciamiento, intentará privatizar la institución o anexarla a las obras sociales provinciales.-
Los trabajadores sufren una gravísima parálisis salarial y una fuerte precariedad en las condiciones de trabajo pero a los burócratas de turno en la gerencia institucional no se les mueve el amperímetro.-
La reducción del personal afecta en especial las áreas sensibles donde el esmero y la excelencia en la atención han caracterizado desde siempre al PAMI.-
Las entidades gremiales han reaccionado con visibles protestas públicas y la creación de mesas de trabajo intentando frenar el ajuste con gestiones hasta ahora pacíficas, propendiendo a la reincorporación de trabajadores despedidos.
La realidad demuestra que se trata de un descomunal recorte no solo al PAMI sino a todo el sistema de salud del país lo que patentiza una política nacional de empobrecimiento sistemático y persistente.
Los derechos de nuestros adultos mayores están en riesgo. El gobierno atenta contra el Estado de Derecho de todos los componentes de una señera institución como los es PAMI.-
Total apoyo y solidaridad de la Confederación General del Trabajo CGT Regional Concordia con las acciones gremiales y legales que se llevarán a cabo legítima, oportuna y procedentemente.-
C.G.T. CONCORDIA. E.RIOS.-
Los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron primeros en el Grupo C, ya que también habían derrotado a Finlandia y Corea del Sur.
“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-
Me dirijo a usted como ciudadano/a preocupado/a por el estado del acceso a Puerto Yeruá, una localidad que requiere atención inmediata en materia de infraestructura vial. A pesar de los anuncios y esfuerzos realizados, el acceso a nuestra localidad sigue siendo un tema pendiente.
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió junto a la intendenta Rosario Romero la obra de recuperación del acceso a la ciudad de Paraná, sobre la ruta nacional 12, que fue gestionada por la provincia ante el gobierno nacional. Se anunció el reinicio de los trabajos.
En el marco de la elaboración del Presupuesto 2026, el Ejecutivo municipal enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para reorganizar la estructura del gobierno local.
El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, cuestionó con dureza al intendente de Concordia, Francisco Azcué, por “querer apropiarse de una obra que es claramente producto de la planificación y gestión del peronismo”.
Si,es la pregunta que nos hacemos muchos contribuyentes que mal o bien, podemos a veces, pagar las Tasas Municipales y los elevados Impuestos Provinciales-
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a
La comunidad del trabajo organizada adhiere a las medidas de acción directas de las instituciones sindicales que se desempeñan en las importantes áreas de salud y educación.-
En el marco de su visita a Concordia por la próxima presentación de “El Amateur, segunda vuelta”, el reconocido actor y dramaturgo Mauricio Dayub aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la ciudad. Durante su visita, recorrió el Lago de Salto Grande y conoció las Termas del Ayuí.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.
Durante el mediodía de este miércoles, mediante la realización de un oficio religioso, se procedió a la reinauguración de la Capilla del Cementerio Nuevo de nuestra ciudad. El histórico lugar fue remodelado y puesto en valor, gracias a la labor en conjunto de diferentes áreas de la Municipalidad de Concordia.
Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos, sellando así su amor por nuestro país.
Analizan si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, y reconstruyen la posible ruta de coimas.
La periodista dio fuertes declaraciones sobre su vida privada.
En el marco de la elaboración del Presupuesto 2026, el Ejecutivo municipal enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para reorganizar la estructura del gobierno local.
En Entre Ríos octubre marcará 2 años del triunfo electoral de Rogelio Frigerio, cuando reemplazó a Gustavo Bordet, en el gerenciamiento de la fábrica de pobres.