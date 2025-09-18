LA COMUNIDAD TRABAJADORA ORGANIZADA EN POYO A LOS TRABAJADORES DEL PAMI.

SUTEPA (Sindicato de Trabajadores del PAMI), Asociación Trabajadores del Estado ATE, PAMI y la Unión de Trabajadores del PAMI (UTI) quienes determinaron el lanzamiento de un férreo plan de lucha y movilización ante los brutales recortes y despidos del personal en la obra social que atienden a los trabajadores jubilados y sus familias.-

La acción sumamente cruel y devastadora de la despótica autocracia libertaria ha impactado de lleno en el sector más vulnerable de la sociedad argentina con la expulsión de hombres y mujeres que pertenecían a la planta permanente y que estaban altamente calificados por su capacitación, dedicación y atención personalizada a los afiliados del PAMI.-

Se constituye la jornada de hoy, 18 de septiembre de 2025, como la primera etapa de una medida de fuerza que se irá incrementando si las autoridades no atienden los reclamos. La misma consiste en un cese de tareas de 11 a 12 horas en todos los edificios del Instituto a nivel nacional.-

Se sabe que el gobierno, luego de proceder a su vaciamiento, intentará privatizar la institución o anexarla a las obras sociales provinciales.-

Los trabajadores sufren una gravísima parálisis salarial y una fuerte precariedad en las condiciones de trabajo pero a los burócratas de turno en la gerencia institucional no se les mueve el amperímetro.-

La reducción del personal afecta en especial las áreas sensibles donde el esmero y la excelencia en la atención han caracterizado desde siempre al PAMI.-

Las entidades gremiales han reaccionado con visibles protestas públicas y la creación de mesas de trabajo intentando frenar el ajuste con gestiones hasta ahora pacíficas, propendiendo a la reincorporación de trabajadores despedidos.

La realidad demuestra que se trata de un descomunal recorte no solo al PAMI sino a todo el sistema de salud del país lo que patentiza una política nacional de empobrecimiento sistemático y persistente.

Los derechos de nuestros adultos mayores están en riesgo. El gobierno atenta contra el Estado de Derecho de todos los componentes de una señera institución como los es PAMI.-

Total apoyo y solidaridad de la Confederación General del Trabajo CGT Regional Concordia con las acciones gremiales y legales que se llevarán a cabo legítima, oportuna y procedentemente.-

C.G.T. CONCORDIA. E.RIOS.-