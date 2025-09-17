“Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.

La disertante, Natalia Molina, es abogada y titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 de CABA. Además es integrante del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral y diplomada en Crimen Organizado.

También es autora y coautora de diversos artículos en revistas de Derecho Penal; coautora del Código Procesal Penal comentado de la Ciudad de Buenos Aires (etapa de juicio), editorial Hammurabi y docente en el Instituto Superior de la Policía Metropolitana de CABA.

Las inscripciones se realizan de manera online en https://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/events/capsula-educativa-cibercrimen-derechos-humanos-de-nna/