“Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.

Desde mañana 17 de agosto a las 19 hasta el 2 de octubre a las 23:59, estará vigente la 4ª cohorte sobre de la cápsula educativa “Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.  La actividad asincrónica, no arancelada y con certificación del Campus Virtual del Instituto “Dr, Juan Bautista Alberdi” está destinada a integrantes de Poderes Judiciales de Argentina y a personas interesadas en la temática.

 La disertante, Natalia Molina, es abogada y titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 de CABA. Además es integrante del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral y diplomada en Crimen Organizado.

 También es autora y coautora de diversos artículos en revistas de Derecho Penal; coautora del Código Procesal Penal comentado de la Ciudad de Buenos Aires (etapa de juicio), editorial Hammurabi y docente en el Instituto Superior de la Policía Metropolitana de CABA.

 Las inscripciones se realizan de manera online en https://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/events/capsula-educativa-cibercrimen-derechos-humanos-de-nna/cibercrimen

