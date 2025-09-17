PREGONANDO PREGONANDO

Shakira sella su amor por Argentina y suma una nueva fecha en Vélez: cuándo es

Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos, sellando así su amor por nuestro país.

Curiosidades17/09/2025pregonandopregonando
shakira
shakira

El nuevo concierto será el jueves 11 de diciembre, con producción de Fénix Entertainment.

  La locura en la venta de tickets confirma nuevamente el fuerte vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

Cómo adquirir tus entradas
Preventa Santander Visa disponible a partir del jueves 18 de septiembre a las 10 am, por 48 hs o hasta agotar stock (lo que ocurra primero). 

Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Las entradas estarán a la venta únicamente en entradauno.com

Últimos artículos
cibercrimen

“Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.

SIC-STJER
Policiales17/09/2025

Desde mañana 17 de agosto a las 19 hasta el 2 de octubre a las 23:59, estará vigente la 4ª cohorte sobre de la cápsula educativa “Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.  La actividad asincrónica, no arancelada y con certificación del Campus Virtual del Instituto “Dr, Juan Bautista Alberdi” está destinada a integrantes de Poderes Judiciales de Argentina y a personas interesadas en la temática.

Te puede interesar
Lo más visto