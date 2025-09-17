Shakira sella su amor por Argentina y suma una nueva fecha en Vélez: cuándo es

El nuevo concierto será el jueves 11 de diciembre, con producción de Fénix Entertainment.

La locura en la venta de tickets confirma nuevamente el fuerte vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

Cómo adquirir tus entradas

Preventa Santander Visa disponible a partir del jueves 18 de septiembre a las 10 am, por 48 hs o hasta agotar stock (lo que ocurra primero).

Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Las entradas estarán a la venta únicamente en entradauno.com