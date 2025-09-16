OLONIA AYUÍ SE PREPARA PARA CELEBRAR EL DÍA DEL JUBILADO CON UN GRAN AGASAJO

¿El ojito BIONICO o el OJIMETRO FUTURISTA?
Si,es la pregunta que nos hacemos muchos contribuyentes que mal o bien, podemos a veces, pagar las Tasas Municipales y los elevados Impuestos Provinciales-
PREGONANDO PREGONANDO
La Municipalidad de Colonia Ayuí invita a todos los jubilados de la localidad a una celebración especial con motivo del Día del Jubilado.Curiosidades16/09/2025 Juan Pablo Portugau
Con entrada gratuita y muchas sorpresas, el evento tendrá lugar el jueves 19 de septiembre en el Club 9 de Julio, a partir de las 12:00 hs.
La jornada promete ser una verdadera fiesta, con un asado preparado especialmente para agasajar a los asistentes, postres y sorteos que harán de la celebración un momento aún más emocionante. Pero eso no es todo, el grupo musical "Los Hermanos Miño" pondrá el ritmo con su música en vivo, invitando a todos a bailar y disfrutar al máximo.
“Se trata de un día especial, una oportunidad para rendir homenaje a nuestros vecinos jubilados, queremos que este día sea un reconocimiento a su labor y un espacio para que disfruten y compartan con otros, en un ambiente de alegría y celebración” comentó el Intendente José Marticorena.
Cabe destacar que la entrada al evento es gratuita para los jubilados de la localidad, con la única solicitud de que los asistentes lleven sus propios cubiertos. Desde la organización indican que, para asegurar el lugar en la fiesta, los jubilados de Colonia Ayuí pueden hacer su reserva en el Centro de Jubilados o comunicándose con el Área de Cultura de la Municipalidad de Colonia Ayuí a través de los teléfonos 3446 600331 o 345 4954226.
“Extendemos la invitación a todos los jubilados a sumarse a esta celebración, será un momento para compartir, recordar y disfrutar en compañía de amigos y seres queridos” expresó Marticorena.
Si,es la pregunta que nos hacemos muchos contribuyentes que mal o bien, podemos a veces, pagar las Tasas Municipales y los elevados Impuestos Provinciales-
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a
La Municipalidad de Colonia Ayuí invita a todos los jubilados de la localidad a una celebración especial con motivo del Día del Jubilado.
El día lunes temprano empezó a cobrar fuerza la versión de que Marcelo Flores volverá a hacerse cargo de la Maratón de Reyes, Edición 2026. Si bien nadie lo ha hecho oficial desde la Municipalidad de Concordia, el mismo lunes se habría confirmado que el citado líder de la Asociación Los Galgos estará al frente de la máxima prueba atlética de nuestra ciudad.
El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.
Emprendedores inmigrantes abren espacios que mezclan libros, café y talleres, consolidando la literatura iberoamericana en España.
Conocé por qué recomiendan este truco antiguo que tiene numerosos beneficios para tu planta.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresa su más enérgico repudio a las declaraciones formuladas por la Dra. Arroyo Salgado que pretenden desmerecer, de manera infundada, la prestigiosa labor de la Defensoría General de la Nación y su aporte esencial a todas las Defensorías públicas del país.
En la Feria Provincial del Libro, el Defensor General, Maximiliano Benítez, destacó los valiosos aportes que ofrece “¿Una familia para quién?”, una publicación coordinada por profesionales del RUAER.
En el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, se realizó una visita al complejo Termas del Ayuí, donde las especialistas a cargo de las consultorías en calidad, sostenibilidad y marketing fueron recibidas por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, junto a otros funcionarios provinciales.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) revocó una sentencia por un caso de mala praxis médica. La decisión se centró en la forma de cuantificar el daño sufrido por la víctima (indemnización), especialmente en lo que respecta a la pérdida de su capacidad de procrear.
Se realizó la conferencia de prensa del 31° Fiesta Argentina de Pesca del Bagre Amarillo, que se desarrollará el próximo fin de semana.
Libertad volvió a quedar solo en la punta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Primera División
En una tarde espléndida de sol y un clima ideal, se llevó a cabo en Los Charrúas la sexta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep.
Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
El día lunes temprano empezó a cobrar fuerza la versión de que Marcelo Flores volverá a hacerse cargo de la Maratón de Reyes, Edición 2026. Si bien nadie lo ha hecho oficial desde la Municipalidad de Concordia, el mismo lunes se habría confirmado que el citado líder de la Asociación Los Galgos estará al frente de la máxima prueba atlética de nuestra ciudad.
La comunidad del trabajo organizada adhiere a las medidas de acción directas de las instituciones sindicales que se desempeñan en las importantes áreas de salud y educación.-