Stolbizer analizó las elecciones en la provincia de Buenos Aires: "Javier Milei carga con el fracaso estrepitoso que tuvieron"

Creo que lo peor del Gobierno no fue el resultado sino la muy mala reacción. Hay un error que lo lleva a toda esta catarata que es haber nacionalizado una campaña que el gobernador de la provincia (Axel Kicillof) se había ocupado de provincializar. Fue (Javier) Milei quien la nacionalizó y quien carga con el fracaso y la derrota estrepitosa que tuvieron”, señaló en diálogo con la 750.

Además, criticó la estrategia posterior a la elección: “La mesa que hicieron da risa sentando a los mismos de siempre. Y lo peor es la falta de reacción frente a lo que está pasando con la gente que no lo votó y hacen en la semana estos tres vetos. No receptó absolutamente nada del mensaje que la gente le dio”, asestó.

“Creo que todavía el Gobierno no llegó a su piso, creo que les puede ir peor, pero tampoco creo que haya que subestimar las cuestiones, a ellos ni a la gente que es bastante volátil”, advirtió.

Por otra parte, también cuestionó al gobernador Axel Kicillof tras su triunfo electoral, ya que si bien no lo considera kirchnerista, para la diputada fue un “error” hablar de la condena de la expresidenta Cristina Kirchner.

“Creo que el gran triunfo de Kicillof se debe, en gran medida, a su diferenciación con el kirchnerismo. Jugó una batalla interna pero contó con el apoyo de todos los intendentes y eso fue muy contundente. Tuvo un error en esa última parte de su discurso cuando dijo que Cristina está injustamente presa, y la vuelve a subir al escenario en este nuevo intento de polarización con el Gobierno”, sostuvo.

"El problema central es la economía del bolsillo"

En tanto, destacó los puntos fuertes de su espacio político y la importancia de su desembarco en el territorio bonaerense. “La elección de octubre es totalmente diferente y nosotros creemos que la irrupción de Provincias Unidas en Buenos Aires nos potenciará como parte de un proyecto nacional”, dijo.

“Lo que nosotros venimos planteando es discutir un proyecto de país, que es lo que no discuten las otras dos alternativas: el discurso del kirchnerismo está muy centrado en denunciar la persecución política a Cristina Kirchner, mientras que en el Gobierno hablan de operaciones. Ninguno discute un proyecto de país, hacia dónde vamos, cómo llevar adelante un modelo de desarrollo en Argentina”, expresó.

“El problema central pasa por la economía pero no de la que habla Milei, sino la del bolsillo. Cómo resolvemos a la gente el tema de empleo y salario. Está claro que a la gente no le alcanza que le digan que la inflación es de dos puntos cuando llega al día 15 o 20 del mes. Para eso hay que volver a la institucionalidad”, concluyó.