Baby Etchecopar a Milei: "El único milagro que hiciste es convertirme en peronista"

“Cagaste a los universitarios, cagaste a los jubilados, cagaste a todo al mundo, al Garrahan”, enumeró Baby Etchecopar en su programa periodístico de A24 y remató: “El único milagro que hizo Milei es convertirme en peronista”.

Argentina12/09/2025 Noticias
baby etchecopa
baby etchecopa

 En diálogo con los columnistas del ciclo, el conductor disparó contra la gestión libertaria señalando los déficit del gobierno de Milei y cerró con un ocurrente comentario sobre la oposición justicialista.

Con el histrionismo que lo caracteriza, Etchecopar se unió al club de periodistas y comunicadores que comenzaron a reprochar la gestión nacional de La Libertad Avanza y que, hasta hace unas semanas, eran afines al oficialismo. Posturas discursivas que tomaron hace días, en sus respectivos espacios mediáticos, Jonatán Viale, Alejandro Fantino, Esteban Trebucq y, de manera más solapada, Luis Majul.

Este último, apenas unas horas después de confirmarse la derrota electoral de LLA en la Provincia de Buenos Aires, publicó una primera tanda de recomendaciones al presidente, a través de su cuenta de X. Una seguidilla de consejos y sugerencias titulado: “Qué debería hacer el presidente para recuperar la iniciativa”. Antes, el periodista había difundido un tuit con diez puntos llamado “Las mil y una razones de la aplastante derrota”.

“Pedir disculpas, y no volver a comportarse con soberbia y arrogancia. Ignorar a Cristina Kirchner. Resetear en su cabeza de macro economista que algunos aspectos de la microeconomía también importan. Pedir disculpas sinceras a los discapacitados y sus familias y separar, cuanto antes, la paja del trigo. Apartar a todos los involucrados en los audios. Disminuir la exposición política de Karina Milei. Separar a Lule Menem del gobierno. Empezar a gestionar y comunicarlo. Evitar los ataques desproporcionados. Establecer acuerdos en el parlamento”, fueron las indicaciones de Majul.

kuis majul
A semanas de las elecciones nacionales legislativas, son días difíciles el oficialismo, la guerra interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo provocó diversas movidas mediáticas que hasta el momento solo agregaron más leña al fuego. Un enfrentamiento de poder en el que los comunicadores adherentes a las propuestas del economista libertario los tiene desconcertados.

Como es de conocimiento público, los grupos “libertarios” y “anarcocapitalistas” -en provincia de Buenos Aires- perdieron en 6 de las 8 Secciones Electorales, porque el Pueblo apoyó los candidatos peronistas en 104 municipios, de los 135 que tiene la provincia.

