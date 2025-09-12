Baby Etchecopar a Milei: "El único milagro que hiciste es convertirme en peronista"

Aseguran que apareció por primera vez en un contrato el pago de “gastos" por adelantado del 3%
El periodista Mauro Federico, tras declarar por espionaje ilegal, reveló un contrato donde figura un pago del 3% en una licitación de pañales del PAMI.
"Cagaste a los universitarios, cagaste a los jubilados, cagaste a todo al mundo, al Garrahan", enumeró Baby Etchecopar en su programa periodístico de A24 y remató: "El único milagro que hizo Milei es convertirme en peronista".
En diálogo con los columnistas del ciclo, el conductor disparó contra la gestión libertaria señalando los déficit del gobierno de Milei y cerró con un ocurrente comentario sobre la oposición justicialista.
Con el histrionismo que lo caracteriza, Etchecopar se unió al club de periodistas y comunicadores que comenzaron a reprochar la gestión nacional de La Libertad Avanza y que, hasta hace unas semanas, eran afines al oficialismo. Posturas discursivas que tomaron hace días, en sus respectivos espacios mediáticos, Jonatán Viale, Alejandro Fantino, Esteban Trebucq y, de manera más solapada, Luis Majul.
Este último, apenas unas horas después de confirmarse la derrota electoral de LLA en la Provincia de Buenos Aires, publicó una primera tanda de recomendaciones al presidente, a través de su cuenta de X. Una seguidilla de consejos y sugerencias titulado: “Qué debería hacer el presidente para recuperar la iniciativa”. Antes, el periodista había difundido un tuit con diez puntos llamado “Las mil y una razones de la aplastante derrota”.
“Pedir disculpas, y no volver a comportarse con soberbia y arrogancia. Ignorar a Cristina Kirchner. Resetear en su cabeza de macro economista que algunos aspectos de la microeconomía también importan. Pedir disculpas sinceras a los discapacitados y sus familias y separar, cuanto antes, la paja del trigo. Apartar a todos los involucrados en los audios. Disminuir la exposición política de Karina Milei. Separar a Lule Menem del gobierno. Empezar a gestionar y comunicarlo. Evitar los ataques desproporcionados. Establecer acuerdos en el parlamento”, fueron las indicaciones de Majul.
A semanas de las elecciones nacionales legislativas, son días difíciles el oficialismo, la guerra interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo provocó diversas movidas mediáticas que hasta el momento solo agregaron más leña al fuego. Un enfrentamiento de poder en el que los comunicadores adherentes a las propuestas del economista libertario los tiene desconcertados.
“Cagaste a los universitarios, cagaste a los jubilados, cagaste a todo al mundo, al Garrahan”, enumeró Baby Etchecopar en su programa periodístico de A24 y remató: “El único milagro que hizo Milei es convertirme en peronista”.
El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.
El primero en hablar fue el abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
Como es de conocimiento público, los grupos “libertarios” y “anarcocapitalistas” -en provincia de Buenos Aires- perdieron en 6 de las 8 Secciones Electorales, porque el Pueblo apoyó los candidatos peronistas en 104 municipios, de los 135 que tiene la provincia.
En términos interanuales, el indicador se ubicó en 37,4%, lo que representa una disminución de 3,5 puntos porcentuales con respecto a julio
Leve retroceso con respecto a la apertura
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando elementos importantes. Uno de los focos actuales del expediente está centrado en los peritajes a los celulares de los principales involucrados.
Pese a la prohibición, el Presidente publicó un contundente acrónimo en su cuenta de X para desmentir una noticia difundida por Marcelo Bonelli
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 04 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.
Ambos compartieron cuerpo técnico en Rusia 2018 y ambos sellaron ya boleto al Mundial de 2026 con sus selecciones.
Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".
Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.