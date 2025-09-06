Teniente de Fragata Juan Gabriel Schauvinhold de Concordia, Entre Ríos y Tres de Febrero, Buenos Aires   “Servir a la Patria implica un compromiso de valores”

pregonandoArgentina05/09/2025
El periodista y médico dijo que el Presidente tiene "comportamientos ilógicos y patológicos" que generan "fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".
pregonandocampo05/09/2025
En concurso de acreedores, la compañía sobrevive a partir de producir para terceros pero enfrenta graves complicaciones por falta de materia prima
MPDCuriosidades06/09/2025
En la Feria Provincial del Libro, el Defensor General, Maximiliano Benítez, destacó los valiosos aportes que ofrece “¿Una familia para quién?”, una publicación coordinada por profesionales del RUAER.
pregonandoPoliciales06/09/2025
Luego de haber formado parte del Ejercicio Guinex V realizado por la Marina del Brasil, el Teniente de Fragata Juan Gabriel Schauvinhold se encuentra rumbo a Estados Unidos de América para participar del Ejercicio Multinacional UNITAS LXVI.
Ing. Agr. Liliana Rosenstein, Ed de Valor Carnecampo06/09/2025
A partir de la captura en la manga y en las recorridas, una aplicación guarda la información en la nube, la sistematiza y la muestra en una plataforma web en tiempo real. “Dejamos de usar el Excel, la App nos brinda resultados individuales comparados y nosotros nos enfocamos en tomar decisiones”, afirma un productor.