PREGONANDO PREGONANDO

Durísimo mensaje de Javier Milei para el periodismo, en plena veda electoral

Pese a la prohibición, el Presidente publicó un contundente acrónimo en su cuenta de X para desmentir una noticia difundida por Marcelo Bonelli

Argentina05/09/2025pregonandopregonando
javier milei
javier milei

El presidente Javier Milei publicó este viernes un violento mensaje contra la prensa en aparente violación de la veda electoral, en respuesta a informes periodísticos sobre las dificultades en la negociación del acuerdo de exención de visas con Estados Unidos. Su publicación consistió en un único acrónimo en mayúsculas: "NOLSALP".

Durísimo mensaje de Javier Milei para el periodismo, pese a la veda
El exabrupto del mandatario en la red social X fue para respaldar una desmentida a una nota del periodista Marcelo Bonelli sobre un viaje del titular de la ARCA, Juan Pazo, a Estados Unidos. El acrónimo "NOLSALP" que utilizó el Presidente significa "No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas".


La reacción presidencial se da en el marco de los rumores y versiones sobre un freno en el acuerdo para que los argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin visa. A principios de esta semana, el medio estadounidense Axios reveló que Washington había cancelado a último momento la firma del convenio mientras la delegación argentina, encabezada por Pazo, ya estaba en viaje, en un episodio que un funcionario de ese país calificó de "vergonzoso".

 El mensaje de Javier Milei para los periodistas, en plena vedad electoral.
El mensaje del jefe de Estado fue publicado horas después del inicio de la veda electoral en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a las 8:00 de la mañana y prohíbe cualquier tipo de manifestación o proselitismo político por parte de funcionarios y candidatos.

 El violento posteo del Presidente contra la prensa y en medio del período de veda se suma a la tensión que rodea al Gobierno por los escándalos de corrupción, a solo dos días de una elección legislativa clave en el principal distrito del país.

Últimos artículos
juicio por jurado

Tras veredicto de un jurado; dictan 14 años de prisión efectiva a un hombre por abuso sexual

SIC STJER
Policiales05/09/2025

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y juez técnico Mauricio Derudi, impuso este viernes a O.A.I la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales -arts. 5, 12, 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. b) del Código Penal de la Nación, 452 y subs. del Código Procesal Penal de Entre Ríos, 92 y concs. de la Ley Nº 10.746-, por encontrarlo autor responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por ser el autor progenitor de la víctima”.

Te puede interesar
Lo más visto
pesca amarollo

El Amarillo OTRA CITA CON LA PESCA NACIONAL

Edgardo Perafan
deportes04/09/2025

Este fin de semana se viene la 31ª Edición de la Pesca del Amarillo. Será el retorno de la actividad para Peña La Tortuga, que ha reacondicionado su quincho para recibir a todos los pescadores participantes en esta tradicional cita a nivel nacional.