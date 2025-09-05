PREGONANDO PREGONANDO

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El periodista y médico dijo que el Presidente tiene "comportamientos ilógicos y patológicos" que generan "fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".

Argentina05/09/2025pregonandopregonando
nelson castro milei
nelson castro milei

El periodista y médico Nelson Castro realizó un duro diagnóstico sobre la salud del presidente Javier Milei, al asegurar que tiene un "problema psíquico importante" que se manifiesta en "comportamientos ilógicos y patológicos" que afectan directamente su gestión y generan una "fragilidad" en el Gobierno.

Según supo Noticias Argentinas, durante su columna en Radio Rivadavia, Castro afirmó con contundencia: "Estamos frente a un presidente de la República, digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta".

El periodista argumentó que la negativa del Presidente a buscar acuerdos a pesar de gobernar en minoría es una muestra de estos comportamientos "ilógicos". Sostuvo que esta actitud tiene una consecuencia política directa: "Un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría, es un gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".

Castro trazó un paralelismo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que "así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy", y agregó que existe una "relación patológica entre el presidente de la República y su hermana" que también pesa en la gestión.

Finalmente, el conductor evocó la figura de Winston Churchill y las revelaciones que hizo su médico tras su muerte, para advertir sobre los riesgos de la situación actual y la posibilidad de que en el futuro la sociedad se pregunte: "¿en manos de quién estuvimos?". Aseguró que esta preocupación ya comienza a instalarse "en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas".

Últimos artículos
juicio por jurado

Tras veredicto de un jurado; dictan 14 años de prisión efectiva a un hombre por abuso sexual

SIC STJER
Policiales05/09/2025

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y juez técnico Mauricio Derudi, impuso este viernes a O.A.I la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales -arts. 5, 12, 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. b) del Código Penal de la Nación, 452 y subs. del Código Procesal Penal de Entre Ríos, 92 y concs. de la Ley Nº 10.746-, por encontrarlo autor responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por ser el autor progenitor de la víctima”.

Te puede interesar
Lo más visto
pesca amarollo

El Amarillo OTRA CITA CON LA PESCA NACIONAL

Edgardo Perafan
deportes04/09/2025

Este fin de semana se viene la 31ª Edición de la Pesca del Amarillo. Será el retorno de la actividad para Peña La Tortuga, que ha reacondicionado su quincho para recibir a todos los pescadores participantes en esta tradicional cita a nivel nacional.