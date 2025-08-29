"Demasiado grande": la opinión lapidaria de Briatore sobre el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine

Entre los protagonistas estuvo Flavio Briatore, que vivió una conferencia especial: fue la última en ese rol, ya que el lunes será reemplazado por Steve Nielsen al frente de Alpine, puesto que el italiano ejercía interinamente tras la salida abrupta de Oliver Oakes en Miami.



Briatore aprovechó la ocasión para referirse a la situación de Franco Colapinto. “Colapinto está pasando por lo mismo que Kimi en Mercedes: la presión es demasiado grande. Hay que recordar que son chicos, prácticamente niños”, explicó.

Sin embargo, el argentino tiene 22 años, más que el finlandés de las Flechas de Plata, de apenas 19. De hecho, varios de sus rivales de la nueva generación —Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Isack Hadjar, todos de 20— también son más jóvenes que él.

Flavio_Briatore_OK





Consultado sobre qué se espera del piloto de cara a las últimas competencias del año y pensando en 2026, Briatore fue cauto: “Todo el mundo se fija en los resultados. Tal vez cargamos a un piloto joven con demasiadas expectativas, como si estuviera en un equipo grande. Eso también puede haber sido un error nuestro”.



El italiano Evitó dar definiciones sobre la continuidad del argentino, pero al retirarse dejó una frase que sonó a respaldo interno: “Tenemos a nuestros propios pilotos”.

En la charla también reveló que mantuvo negociaciones con Valtteri Bottas para sumarlo a Alpine, aunque finalmente el finés firmó con Cadillac, donde compartirá equipo con Checo Pérez desde 2026. “Hablamos con Bottas antes de que se uniera a Cadillac. Quizás, en cierto modo, hasta ayudamos a que tomara esa decisión”, señaló.

Por último, el italiano desechó la posibilidad de que Christian Horner se sume a la escudería francesa. “No está en nuestro radar”, aseguró, bajando el tono a los rumores que lo vinculaban al exdirector de Red Bull.

De esta manera, Briatore se despidió de la sala de prensa de la Fórmula 1, dejando abiertas incógnitas sobre el futuro de Colapinto y sobre la estrategia de Alpine para la próxima temporada.