"Demasiado grande": la opinión lapidaria de Briatore sobre el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine

Como cada viernes de Gran Premio, los directores de equipo enfrentaron a la prensa antes del inicio de la actividad oficial. Esta vez fue en Zandvoort, donde se disputa la 15ª fecha del calendario 2025. el Gran Premio de Países Bajos.

deportes29/08/2025 Bolavip
briatore
briatore

Entre los protagonistas estuvo Flavio Briatore, que vivió una conferencia especial: fue la última en ese rol, ya que el lunes será reemplazado por Steve Nielsen al frente de Alpine, puesto que el italiano ejercía interinamente tras la salida abrupta de Oliver Oakes en Miami.


Briatore aprovechó la ocasión para referirse a la situación de Franco Colapinto. “Colapinto está pasando por lo mismo que Kimi en Mercedes: la presión es demasiado grande. Hay que recordar que son chicos, prácticamente niños”, explicó.

Sin embargo, el argentino tiene 22 años, más que el finlandés de las Flechas de Plata, de apenas 19. De hecho, varios de sus rivales de la nueva generación —Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Isack Hadjar, todos de 20— también son más jóvenes que él.

Flavio_Briatore_OK
 

Consultado sobre qué se espera del piloto de cara a las últimas competencias del año y pensando en 2026, Briatore fue cauto: “Todo el mundo se fija en los resultados. Tal vez cargamos a un piloto joven con demasiadas expectativas, como si estuviera en un equipo grande. Eso también puede haber sido un error nuestro”.

 
El italiano Evitó dar definiciones sobre la continuidad del argentino, pero al retirarse dejó una frase que sonó a respaldo interno: “Tenemos a nuestros propios pilotos”.

En la charla también reveló que mantuvo negociaciones con Valtteri Bottas para sumarlo a Alpine, aunque finalmente el finés firmó con Cadillac, donde compartirá equipo con Checo Pérez desde 2026. “Hablamos con Bottas antes de que se uniera a Cadillac. Quizás, en cierto modo, hasta ayudamos a que tomara esa decisión”, señaló.

Por último, el italiano desechó la posibilidad de que Christian Horner se sume a la escudería francesa. “No está en nuestro radar”, aseguró, bajando el tono a los rumores que lo vinculaban al exdirector de Red Bull.

De esta manera, Briatore se despidió de la sala de prensa de la Fórmula 1, dejando abiertas incógnitas sobre el futuro de Colapinto y sobre la estrategia de Alpine para la próxima temporada.

futbol finde

Programación TODO LISTO PARA MÁS FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes27/08/2025

En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.

duatlon

SIN RUIDO, PERO CON MUCHO ÉXITO

Edgardo Perafan
deportes26/08/2025

El autódromo no tuvo ruido este fin de semana, pero sí muchísima actividad porque la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas llevó a cabo allí una nueva fecha del Duatlón y a ello le agregó una competencia pedestre de 5 kilómetros, libre y para todos.

clinica

Sábado 30 CLÍNICA DE PARAPOWERLIFTING

Edgardo Perafan
deportes25/08/2025

Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo una Clínica de Parapowerlifting, teórico-práctica, en la Clínica del Deportista sita en Hipólito Irigoyen y Paraná de nuestra ciudad.

daniel cedro

Daniel Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra nacional de incógnito a Concordia”

FEF
Entre Rios27/08/2025

El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.