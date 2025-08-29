PREGONANDO PREGONANDO

Desde Williams arremeten contra Flavio Briatore por la presión puesta a Colapinto en Alpine: “Un mundo muy distinto”

James Vowles, encargado de llevar a Franco a la F1 por primera vez, cargó contra las polémicas declaraciones del asesor de Alpine sobre el presente del argentino.

Volvió la Fórmula 1 luego de un parate de un mes y el GP de Países Bajos está siendo el escenario de dicho retorno. Allí, este viernes tuvieron lugar las primeras dos prácticas libres, en las que Franco Colapinto terminó 18° en la FP1 y 9° en la FP2. En medio de las dos sesiones, Flavio Briatore habló en conferencia de prensa y soltó fuertes testimonios hacia el argentino que pilotea para Alpine.

 Desde Zandvoort, Briatore soltó: “Cambiamos a Doohan por Franco (NdR: a partir de la séptima carrera de la temporada) y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1”, comenzó. Luego, añadió: “Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes”.

Incluso, el asesor italiano dejó un testimonio que generó polémicas, e incluso respuestas de parte de Williams, el ex equipo de Colapinto. “Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1″, enunció Briatore.

Sin rodeos, James Vowles -jefe de equipo de Williams y responsable de subir a Colapinto a la F1 en la temporada 2024- le respondió: “Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto, porque no se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga un impacto”.

 Para ejemplificar, Vowles fue a un ejemplo concreto: “La primera vez que puse a Franco en Silverstone (NdR: en la FP1 de 2024), él pensaba que era su única oportunidad de estar allí y mi mensaje antes fue: ‘No tiene nada que ver con los tiempos por vuelta, se trata de que te relajes y disfrutes del momento porque quizá nunca vuelva a repetirse’. Y dio una actuación sobresaliente“.

 
 James Vowles y Flavio Briatore, junto con Toto Wolff, en la conferencia de prensa de la F1 en Países Bajos (Getty)
Para cerrar la defensa a Colapinto, el tío James señaló: “Ahora tres décimas separan a toda la parrilla, así que cuando cometes un pequeño error, quedás último. Es un mundo muy distinto al que teníamos antes, donde podías estar a una décima de tu compañero y nadie se enteraba. Así que creo que tienes dos factores que ahora hacen que todo sea más difícil”.

colapinto

 
Colapinto habló tras la FP2
Instantes después de bajarse del A525 en la segunda práctica libre, Franco dialogó con Juan Fossaroli y le confesó a ESPN que no entendía del todo ni el motivo ni la forma en que se comportó el coche: “Este auto es más raro, de golpe salgo y tengo el doble de grip sin entender por qué“, respondió con total sinceridad. “Pero bueno, obviamente si tengo grip sale la vuelta más fácil y está ahí el tiempo“, señaló.

Cómo sigue el cronograma del GP de los Países Bajos
Toda la actividad pactada para la jornada de viernes ya fue completada, por lo que ahora los pilotos descansarán mientras los mecánicos trabajan para poner a punto los autos para el sábado, donde se esperan lluvias y que todo cambie. En cualquier caso, el cronograma sigue de la siguiente forma:

 
SÁBADO 30 DE AGOSTO

FP3: 06:30hs – 07:30hs
Clasificación: 11:00hs
DOMINGO 31 DE AGOSTO

Gran Premio de los Países Bajos: 10:00hs – 72 vueltas

Todo en horario argentino
