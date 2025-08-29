PREGONANDO PREGONANDO

Colo Colo de Chile ahora va por el "Tata" Martino

Tras intensos días de negociación, Gustavo Quinteros no se convertirá en el nuevo director técnico de Colo Colo y ahora suena Gerardo "Tata" Martino, quien quedó en contestar.

29/08/2025
tata martino
tata martino

A pesar de los esfuerzos de la dirigencia del elenco chileno, Quinteros no aceptó asumir  el desafío sin la garantía de un proyecto deportivo estable. Por tal motivo, el ex DT campeón con Vélez continuará en busca de nuevos horizontes para volver a dirigir en el fútbol profesional.

La drástica determinación causó contrariedad porque Quinteros siente afecto por el Cacique, en donde conquistó dos Copas Chile, un campeonato y una Supercopa de Chile.

La negativa de Quinteros deja en evidencia las dificultades estructurales que atraviesa Colo Colo: un coloso que atraviesa una tensa situación y busca concretar buenos resultados deportivos para salir del pozo.

La imposibilidad de seducir a un entrenador con pasado exitoso en el club expone un problema mayor. Después de la negativa de Quinteros, la comisión directiva de Colo Colo optó por enviarle una propuesta formal al "Tata" Martino, quien comunicó a la directiva que se tomará unos días para evaluar la propuesta.

Cabe señalar que, desde su salida del Inter Miami en 2024, el ex director técnico de la Selección Argentina se encuentra sin club.  

