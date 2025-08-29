El record histórico que alcanzó Franco Armani tras ganar otra serie de penales con River

Franco Armani volvió a salvar a River de sufrir un golpe duro. Una semana después de haberle dado la clasificación en la Copa Libertadores por penales, el arquero volvió a ser fundamental en esta vía para que el Millonario elimine a Unión y avance a los cuartos de final de la Copa Argentina. Esta victoria le permitió alcanzar un récord histórico para el club.



Luego de haber cortado una racha de siete derrotas consecutivas en definiciones (para el club fueron ocho, pero en una atajó Ezequiel Centurión), Armani se convirtió en el segundo arquero de la historia de la institución en ganar dos tandas consecutivas. Ahora comparte ese registro con Ángel Comizzo.

En tan solo una semana, el campeón del mundo consiguió algo que un mismo arquero no lograba desde 1991, cuando el “Flaco” salió victorioso de las series ante Gremio y Flamengo por la Supercopa. Esa fue la tercera vez para la carrera de Comizzo, que ya lo había conseguido esa mini racha en dos oportunidades en 1989: ante Boca e Instituto y contra Deportivo Español y Argentinos.

La última vez que River había ganado dos definiciones por penales consecutivas fue en 2019, cuando se impuso ante Gimnasia de Mendoza en la Copa Argentina y luego ante Cruzeiro en la Libertadores. Sin embargo, en el primero de esos dos partidos, el héroe fue Germán Lux.

Qué dijo Armani tras una nueva victoria en los penales

Tras contener dos remates de jugadores de Unión y darle la clasificación a su equipo, el Pulpo dejó sus sensaciones: “Esto es así, hay que tenerse confianza, también tener claro los pateadores, estudiarlos, porque esto es estudiar, después es un juego mental. También destacar la ejecución de mis compañeros, eso es muy importante con la decisión que van a patear, con firmeza, se da”.

“Yo no me doy por vencido, me pueden criticar y me pueden decir lo que quieran, pero no me doy por vencido, siempre en la vida fui un luchador. Esto es consecuencia del trabajo, fruto del sacrificio, de nunca darse por vencido y nunca me relajo, es la realidad, siempre quiero más”, agregó.

La palabra de Gallardo

El Muñeco tampoco ocultó su felicidad por haber ganado otra tanda de penales: “Es una experiencia nueva que estamos atravesando. Es verdad que nuestro karma históricamente no ha sido bueno, pero esta energía de haber cambiado esa situación adversa con dos definiciones en poco tiempo es buena”.

“Hay que saber sufrir y saber ganar. Bienvenida sea, porque cuando no se puede ganar en los mano a mano, hay que estar presentes”, expresó.