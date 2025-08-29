Así quedó el cuadro de la Copa Argentina tras la clasificación de River a cuartos de final

Luego de igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios, River le ganó 4 a 3 por penales a Unión de Santa Fe y se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará contra Racing.

Con este resultado, la parte del cuadro quedó completa de cara a los cuartos de final. La Academia se enfrentará al Millonario , mientras que de ese mismo lado de la llave Tigre se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza para conocer al otro clasificado a las semifinales del certamen.



Pasando a la parte de abajo del cuadro, los dos cruces de cuartos de final están confirmados. La primera llave será Newell’s contra Belgrano de Córdoba, quienes se enfrentarán el miércoles 17 de septiembre, con estadio y horario a confirmar.

Además, por ese lado de las llaves, Argentinos Juniors jugará contra Lanús. Este encuentro todavía no tiene ni fecha ni sede confirmada, por lo que desde la organización de la Copa Argentina confirmarán en los próximos días cuándo se disputará este encuentro.

El cuadro de la Copa Argentina

Tigre vs. Independiente Rivadavia

Racing vs. River

Newell’s vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Lanús