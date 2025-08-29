PREGONANDO PREGONANDO

En Concordia LOS JUEGOS ESTÁN A PLENO

Se encuentran en plena disputa en nuestra ciudad los Juegos Deportivos Juveniles Entrerrianos, que van de jueves a domingo.

deportes29/08/2025 Edgardo Perafan
juegos juv entrerrianos
juegos juv entrerrianos

En este jueves 28 de agosto se llevó a cabo el Acto Inaugural del mismo, donde se hicieron presentes las delegaciones participantes, en el Estadio Ciudad de Concordia. El acto contó con la presencia del Presidente Municipal Dr. Francisco Azcué, el Secretario de Deportes de Entre Ríos Sebastián Uranga, la Subsecretaria de Deportes Lic. Ivana Pérez, el Director de Deporte Social y Educativo Ricardo Lupi, Roberto Niez (Desarrollo Humano) y Daniel Bogado (Educación y Cultura).
El acto también contó con las banderas de ceremonia portada por atletas de nuestra ciudad, Camila Niveyro (Bandera Argentina), Felipe Bond (Bandera de Entre Ríos) y Brian Pucheta (Bandera de Concordia). Las delegaciones desfilaron con su clásico cartel identificativo y lo hicieron en el orden de las zonas que tienen los juegos, a saber:
Zona 1: Paraná Campaña y La Paz (ausente Paraná Capital).
Zona 2: Feliciano y Federal.
Zona 3: Concordia, Federación y Chajarí.
Zona 4: Colón, San Salvador y Villaguay.
Zona 5: Concepción del Uruguay y Tala.
Zona 6: Gualeguaychú (ausente Islas del Ibicuy).
Zona 7: Gualeguay (ausente Victoria).
Zona 8: Diamante y Nogoyá.
Pérez, Uranga y Azcué fueron los oradores del acto, quienes obviamente coincidieron en arengar a los chicos para seguir por el camino del deporte y el Secretario de Deportes les pidió especialmente que sigan estudiando, a la par de continuar por la senda deportiva.
El Intendente Azcué les dio la “bienvenida formal a la ciudad y esperemos que lo pasen muy bien, además de disfrutar de lo que les gusta que es el deporte. Muy contentos de tenerlos aquí”, enfatizó el mandatario local.
El cierre del acto contó con música local, interpretada por Omar Kueider y Maximiliano Isla Blanché quienes interpretaron dos temas nacionales, que los chicos acompañaron con palmas. Al finalizar el acto la desconcentración se produjo hacia los lugares de juego, Pista de Atletismo, Cancha de Hockey (ambas en el Polideportivo) y Beach Voley (Espacio Verde Costanera) para iniciar formalmente con los Juegos Deportivos Juveniles Entrerrianos. Este viernes ya hay definición en Hockey y el resto culmina entre sábado y domingo.
En las imágenes: las autoridades en pleno acto y en la restante la foto grupal de los mismos con los deportistas que disputan estos Juegos.juegos juv

