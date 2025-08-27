Convocatoria para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género

ENTRE RIOS: LA CORRUPCION AVANZA EN LA GESTION FRIGERIO.
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política:
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la apertura de una convocatoria destinada a profesionales del derecho para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género.
a medida forma parte de una decisión política judicial enmarcada en derechos humanos, género e interseccionalidad, y responde a las estadísticas recientes que reflejan un alto índice de denuncias y redenuncias en la provincia durante el último año. Con esta acción se busca fortalecer el funcionamiento institucional y visibilizar la magnitud de la problemática
El Centro Judicial de Género, dependiente del STJER, procura cubrir esta suplencia con dedicación full time en la Secretaría de la OVG. Esta oficina tiene a su cargo la tarea de asesorar al Tribunal en materia de género y violencia de género, recepcionar denuncias en forma presencial y vía web, y gestionar la información contenida en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de Entre Ríos (REJUCAV).
Quienes decidan participar podrán inscribirse a partir de mañana a las 7, hasta el 8 de septiembre próximo, a las 7 a través del siguiente enlace: https://forms.gle/8pub1ujLLK2X8iLn6
Deberán presentar Currículum Vitae actualizado, copia del título universitario y certificaciones de formación complementaria y certificado de antecedentes penales (expedido por el Registro Nacional de Reincidencia); no deberán encontrarse en el registro de deudores alimentarios morosos ni registrar como denunciado/a y con antecedentes en REJUCAV.
Podrán participar de la convocatoria abogadas y abogados con formación en materia de género, violencia de género, diversidad, acceso a justicia y /o afines, conforme lo dispuesto por el Acuerdo General N°38/12 del 11.12.12 Punto 5°). Deberán acreditar conocimiento de la legislación provincial, nacional e internacional en materia de género y violencia de género; de las normativas y protocolos de actuación judicial en casos de violencia de género; y manejo de herramientas tecnológicas y sistemas de gestión.
La selección se realizará en base a la evaluación de los antecedentes académicos y profesionales, y una entrevista personal por parte del STJER, que versará sobre la motivación para el cargo, proyectos, planes de trabajo y forma en que desarrollará la función, ponderándose las destrezas requeridas para el cargo. También se considerará la experiencia profesional y académica de cada aspirante, los aspectos técnicos del cargo que se concursa, el desempeño profesional esperable, las habilidades, experiencias y modos de encarar el trabajo.
27 de agosto de 2025
El trabajo entre Moscú y Washington en relación con el conflicto ucraniano debe llevarse a cabo de forma privada para lograr resultados, declaró el portavozdel Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia considera que no es útil abordar los detalles de las negociaciones entre Rusia y EEUU sobre Ucrania fuera del contexto general, apuntó.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la apertura de una convocatoria destinada a profesionales del derecho para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
La Justicia tiene en la mira a Andrea del Boca desde 2018, y ahora una fiscal federal pidió la pena de prisión de tres años, en la causa que involucra también a Julio De Vido por defraudación al Estado por el financiamiento de Mamá Corazón.
El juez Sebastián Casanello, junto con el fiscal Picardi, impulsaron 15 operativos simultáneos en la causa que investiga las grabaciones en las que el exfuncionario Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad habla de presuntos pedidos de coimas a prestadores de servicios.
El exinterventor en la Administración General de Puertos (AGP) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri se convirtió en el primer funcionario condenado judicialmente que formó parte de la administración PRO, de óptima relación con los tribunales de Comodoro Py. Gonzalo Osvaldo Rodrigo Mórtola, de él se trata, fue sentenciado a seis meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en una causa sobre un fraude al Estado por más de un millón de dólares perpetrado en 2016.
Se analizaron los contratos con Valle Mitre; fortalece la hipótesis del fiscal
La historia de Diego Fernández, el adolescente que desapareció hace más de cuatro décadas y cuyos restos fueron hallados en el patio de una casa de Coghlan —residencia que tiempo después habitó el músico Gustavo Cerati— sigue generando repercusiones y conmoción en la opinión pública.
La causa que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra de Ambiente, Marta Soneira, ya tiene fecha clave. Ambos fueron citados a indagatoria para el próximo 9 de septiembre, en el marco de la investigación federal por presunto fraude al Estado, negociaciones incompatibles y lavado de dinero.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 rechazó este jueves las nulidades solicitadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y concedió un recurso de Casación para impugnar la resolución que actualizó el monto del decomiso impuesto en la condena por la causa “Vialidad”
El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.
El Presidente, su hermana y los candidatos de La Libertad Avanza no pudieron completar la actividad de campaña, por movilizaciones en contra y piedrazos.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
