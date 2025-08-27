Convocatoria para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género

a medida forma parte de una decisión política judicial enmarcada en derechos humanos, género e interseccionalidad, y responde a las estadísticas recientes que reflejan un alto índice de denuncias y redenuncias en la provincia durante el último año. Con esta acción se busca fortalecer el funcionamiento institucional y visibilizar la magnitud de la problemática

El Centro Judicial de Género, dependiente del STJER, procura cubrir esta suplencia con dedicación full time en la Secretaría de la OVG. Esta oficina tiene a su cargo la tarea de asesorar al Tribunal en materia de género y violencia de género, recepcionar denuncias en forma presencial y vía web, y gestionar la información contenida en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de Entre Ríos (REJUCAV).

Quienes decidan participar podrán inscribirse a partir de mañana a las 7, hasta el 8 de septiembre próximo, a las 7 a través del siguiente enlace: https://forms.gle/8pub1ujLLK2X8iLn6

Deberán presentar Currículum Vitae actualizado, copia del título universitario y certificaciones de formación complementaria y certificado de antecedentes penales (expedido por el Registro Nacional de Reincidencia); no deberán encontrarse en el registro de deudores alimentarios morosos ni registrar como denunciado/a y con antecedentes en REJUCAV.

Podrán participar de la convocatoria abogadas y abogados con formación en materia de género, violencia de género, diversidad, acceso a justicia y /o afines, conforme lo dispuesto por el Acuerdo General N°38/12 del 11.12.12 Punto 5°). Deberán acreditar conocimiento de la legislación provincial, nacional e internacional en materia de género y violencia de género; de las normativas y protocolos de actuación judicial en casos de violencia de género; y manejo de herramientas tecnológicas y sistemas de gestión.

La selección se realizará en base a la evaluación de los antecedentes académicos y profesionales, y una entrevista personal por parte del STJER, que versará sobre la motivación para el cargo, proyectos, planes de trabajo y forma en que desarrollará la función, ponderándose las destrezas requeridas para el cargo. También se considerará la experiencia profesional y académica de cada aspirante, los aspectos técnicos del cargo que se concursa, el desempeño profesional esperable, las habilidades, experiencias y modos de encarar el trabajo.





Descargar [326.54 KB]

27 de agosto de 2025